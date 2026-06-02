Ceuta. 02/06/2026 – Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Ceuta han cerrado el mes de mayo de 2026 con un balance positivo. El número de personas desempleadas en la ciudad autónoma se redujo en 171 personas, lo que supone un descenso del 1,97% respecto al mes anterior. Con esta bajada, el total de parados en Ceuta se sitúa en 8.495 personas.

Esta tendencia a la baja coincide con el comportamiento del mercado laboral a nivel estatal, donde el desempleo ha descendido en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Radiografía del paro a nivel nacional

A escala general, el número de parados en las oficinas del SEPE se redujo en 36.323 personas (-1,54%), dejando el global de desempleados en España en 2.320.721.

1. Descenso por sectores económicos

El comportamiento del empleo fue favorable en todos los sectores en comparación con abril, liderado notablemente por el sector servicios:

Sector Económico Reducción de parados Variación porcentual Servicios -29.829 personas -1,74% Industria -2.665 personas -1,46% Construcción -2.304 personas -1,42% Agricultura -1.628 personas -2,26%

Nota: El colectivo «Sin Empleo Anterior» apenas varió, con un leve incremento de 98 personas (+0,04%).

2. Datos por sexo y una caída histórica en la juventud

Mujeres: El desempleo femenino bajó en 20.316 personas (-1,43%), situando el total en 1.404.110 mujeres en paro.

El desempleo femenino bajó en 20.316 personas (-1,43%), situando el total en 1.404.110 mujeres en paro. Hombres: El desempleo masculino descendió en 16.007 personas (-1,72%), con un total de 916.611 hombres registrados.

El desempleo masculino descendió en 16.007 personas (-1,72%), con un total de 916.611 hombres registrados. Menores de 25 años: El paro juvenil cayó en 4.738 personas (-2,79%). El total se situó en 164.955 jóvenes, marcando un hito al ser la primera vez que baja de la cota de los 165.000 en un mes de mayo.

Si se compara con mayo de 2025, el ritmo de descenso interanual sigue siendo mayor en el sector femenino (-5,54%) que en el masculino (-5,35%).

Contratación y cobertura económica

Durante el mes de mayo se registraron un total de 1.323.719 nuevos contratos en España. De ellos, 572.061 fueron de carácter indefinido, lo que representa el 43,22% del total de la contratación mensual.

Datos de prestaciones (Mes de abril) Beneficiarios: 1.779.989 personas recibieron prestaciones en todo el país.

1.779.989 personas recibieron prestaciones en todo el país. Gasto total: La inversión en prestaciones ascendió a 2.040,9 millones de euros .

La inversión en prestaciones ascendió a . Inversión media: El gasto medio por beneficiario fue de 1.168,30 euros , un 2% más que el año pasado.

El gasto medio por beneficiario fue de , un 2% más que el año pasado. Tasa de cobertura: El sistema de protección alcanzó una cobertura del 80,90%.