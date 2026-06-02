El presidente de Ceuta asistirá a la recepción oficial en Madrid tras recibir la invitación formal de la Casa Real.

España se prepara para recibir una visita histórica. Por primera vez en más de quince años, un Sumo Pontífice pisará suelo español. Se trata de León XIV (el estadounidense Robert Prevost), quien se convertirá en el tercer Papa en visitar el país durante su ministerio petrino, siguiendo los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y una condición que no se dio durante el pontificado de Francisco.

Al tratarse de una visita con rango de Viaje de Estado, la agenda institucional contará con una alta representación política. Según ha confirmado El Pueblo de Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, será una de las autoridades presentes en los actos centrales de Madrid, habiendo recibido la invitación formal directamente de la Casa Real.

Una intensa agenda institucional y social

La llegada del primer Papa estadounidense de la historia combinará actos de fuerte calado social con la agenda diplomática. Aunque el sábado León XIV comenzará su actividad visitando un centro de acogida de Cáritas y celebrando una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, el despliegue institucional alcanzará su punto álgido el domingo.

Cronograma de la recepción dominical con los Reyes:

11:30 h: Ceremonia oficial de bienvenida a cargo de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

Ceremonia oficial de bienvenida a cargo de los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz. 12:00 h: Visita de cortesía del Pontífice a los monarcas.

Visita de cortesía del Pontífice a los monarcas. 12:30 h: Recepción con las autoridades del Estado, presidentes autonómicos, sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Será en este último encuentro donde Juan Vivas arropará la recepción en nombre de Ceuta, en un acto donde está previsto que el Papa dirija un discurso a todos los asistentes en el Movistar Arena.

Próximas paradas: El lunes, el Papa León XIV continuará su agenda con un discurso conjunto ante el Congreso y el Senado, una ofrenda a la Virgen de la Almudena y una misa multitudinaria en el estadio Santiago Bernabéu, antes de poner rumbo a Barcelona y las Islas Canarias.