La competición se celebrará el próximo 19 de septiembre en modalidad por parejas, combinando seis kilómetros de carrera a pie con seis estaciones de ejercicios funcionales.

CEUTA. La ciudad autónoma contará este año con un nuevo y atractivo aliciente en su calendario deportivo. El próximo 19 de septiembre de 2026, las instalaciones del Parque Marítimo del Mediterráneo se convertirán en el escenario de ‘La Híbrida Caballa’, una competición inédita en Ceuta que fusiona el ‘running’ con el entrenamiento funcional de alta intensidad.

La iniciativa fue presentada de forma oficial por el consejero de Deportes, Nicola Cecchi, el director general de Deporte, Sergio Aguilera, y Matías Verruti en representación de la organización del evento. La cita nace con el claro objetivo de convertirse en un referente local y atraer a amantes del deporte tanto de la ciudad como del resto del territorio nacional.

Deporte, turismo y la fórmula del éxito en parejas

La propuesta llega a Ceuta en pleno auge internacional de las carreras híbridas —cuyo máximo exponente global es el formato Hyrox—, disciplinas que ponen a prueba tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza muscular. En esta ocasión, la prueba se ha estructurado en un formato exclusivamente por parejas (masculinas, femeninas y mixtas), una decisión que busca hacer el circuito mucho más dinámico, ameno y accesible para los participantes.

El recorrido constará de un total de seis kilómetros de carrera intercalados con seis ‘workouts’ (estaciones de ejercicio físico). Los detalles y la naturaleza exacta de estos seis ejercicios se irán desvelando de manera progresiva durante los próximos meses a través de los canales oficiales, permitiendo así que los atletas inscritos puedan enfocar sus entrenamientos específicos de cara a la cita de septiembre.

«Son actividades que se realizan normalmente en sitios emblemáticos y, como no podía ser de otra manera, el parque ha sido elegido como el escenario de esta primera prueba», destacó el consejero Nicola Cecchi, subrayando la estrategia de la Ciudad de vincular estrechamente el desarrollo deportivo con la promoción turística.

Inscripciones y expectativas de participación

Por su parte, Matías Verruti agradeció el firme respaldo de la Consejería de Deporte para sacar adelante un proyecto que no estaba contemplado inicialmente en el calendario de este año, motivado por la evidente tendencia al alza del fitness y los hábitos de vida saludables.

Las previsiones de la organización para este estreno son optimistas, fijando un objetivo de participación de entre 150 y 200 parejas. Para incentivar los registros, está previsto que las inscripciones se abran a lo largo de esta misma semana, contando además con un código de descuento de lanzamiento para los primeros deportistas que decidan asegurar su plaza en este nuevo reto con sello caballa.