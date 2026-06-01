La cúpula del club se reúne de forma inminente con el técnico de Gerena para ampliar su contrato más allá de 2027. Luhay Hamido busca convertirlo en el «Ferguson del Murube».

CEUTA — El futuro de la Agrupación Deportiva Ceuta de cara a las próximas temporadas está a punto de quedar sellado. En cuestión de horas, las oficinas del club acogerán una cumbre decisiva entre el presidente, Luhay Hamido, el director deportivo, Edu Villegas, y el entrenador, José Juan Romero. El objetivo del encuentro es claro: cerrar la ampliación del contrato del técnico sevillano, que actualmente expira el 30 de junio de 2027, para prolongarlo, al menos, una temporada más.

A pesar de que el preparador de Gerena cuenta con un gran cartel y maneja diversas propuestas formales sobre la mesa, el fuerte sentido de pertenencia y el crecimiento mutuo experimentado junto a la entidad norteafricana apuntan a ser los factores clave para que la balanza se decante por su continuidad en el Alfonso Murube.

El «Ferguson del Murube»

La sintonía entre la directiva y el técnico es total. El presidente ceutí, Luhay Hamido, nunca ha ocultado su deseo de que Romero se convierta en el pilar sobre el que gire el club a largo plazo, emulando la mítica y longeva trayectoria de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. “Queremos que José Juan siga muchos años con nosotros”, ha reiterado el mandatario en diversas ocasiones, rememorando una relación profesional y de admiración que comenzó desde los días en que Romero dirigía al Gerena y al filial del Real Betis.

La trayectoria de José Juan Romero en los banquillos es impecable:

Inicios exitosos: Logró cuatro ascensos con el Gerena y otro a Segunda B con el Betis Deportivo.

Logró cuatro ascensos con el Gerena y otro a Segunda B con el Betis Deportivo. Idilio con Ceuta: Consiguió el ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF antes de un breve paso por el Eldense (al que también dejó en Primera RFEF).

Consiguió el ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF antes de un breve paso por el Eldense (al que también dejó en Primera RFEF). El milagro de la permanencia: En la campaña 2022-23 regresó al Murube para firmar una histórica salvación tras remontar 14 puntos en contra.

En la campaña 2022-23 regresó al Murube para firmar una histórica salvación tras remontar 14 puntos en contra. El regreso al fútbol profesional: Tras disputar el playoff en la 2023-24, el equipo logró el ansiado ascenso a Segunda División en la temporada 2024-25 tras 45 años de ausencia, consolidando el proyecto este año con una brillante permanencia tras sumar 61 puntos.

Negociaciones en sintonía

El propio José Juan Romero confirmó la existencia de los contactos tras el último encuentro ante el Albacete Balompié, demostrando la enorme complicidad que mantiene con la presidencia:

«El presidente me quiere renovar. Tuvimos ayer una charla. Entre nosotros no hace falta que duren más de tres minutos. Él es consciente de lo que hay alrededor de mi figura y, como un genio que es de esto, contraataca. Si sigo siendo entrenador del Ceuta, voy a ser el hombre más feliz del mundo».

Continuidad en la estructura deportiva

Esta cumbre llega en un momento de estabilidad institucional, siguiendo la premisa de construir el proyecto desde los cimientos. Cabe recordar que el club ya aseguró la continuidad de Edu Villegas al frente de la dirección deportiva hasta el 30 de junio de 2028, blindándolo ante el interés de otros equipos.

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Con Villegas y Romero trabajando mano a mano, la esperada firma del técnico dará continuidad al exitoso proceso de reinvención que ha llevado al ‘Superferry’ a vivir la época más dorada de su historia reciente.