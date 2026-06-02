Ceuta. 02/06/2026 – El Centro Universitario UNED Ceuta da un paso al frente en la actualización de su oferta académica. La institución ha anunciado la implantación del nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial para el próximo curso 2026-2027. Esta titulación busca dar respuesta directa a la transformación digital global y a la creciente necesidad de profesionales cualificados en el sector.

Una formación integral: De la teoría a la práctica

Según ha informado la UNED a través de una nota de prensa, el plan de estudios está diseñado para dotar a los alumnos de una sólida base científica y tecnológica. El programa capacitará a los futuros ingenieros para el desarrollo, aplicación e investigación de sistemas inteligentes.

Para lograrlo, el plan formativo combinará:

Fundamentos esenciales: Matemáticas, estadística y programación.

Matemáticas, estadística y programación. Conocimientos avanzados: Aprendizaje automático (machine learning), procesamiento del lenguaje natural, visión artificial, robótica autónoma, sistemas de apoyo a la decisión y análisis masivo de datos (big data).

A diferencia de otros enfoques puramente teóricos, este grado incorpora asignaturas específicas de IA y proyectos basados en aplicaciones reales desde los primeros cursos.

Innovación en las aulas Uno de los pilares de la titulación será el Laboratorio de I+D para aplicaciones con Inteligencia Artificial, un espacio diseñado específicamente para fomentar la innovación y resolver problemas en contextos profesionales reales.

Enfoque ético y multidisciplinar

El nuevo grado no solo se centrará en el código y los algoritmos. La UNED ha destacado el carácter multidisciplinar de los estudios, preparando a los alumnos para trabajar de forma transversal con profesionales de otras áreas. Asimismo, el plan de estudios incluye la gestión de proyectos y bloques dedicados al desarrollo ético, jurídico y responsable de los sistemas inteligentes, un aspecto clave en el debate tecnológico actual.

¿A quién va dirigido y cómo se imparte?

El perfil del alumnado es amplio. La carrera está orientada tanto a estudiantes que acceden por primera vez a la universidad como a profesionales en activo que buscan actualizar sus competencias para integrarlas en su sector laboral.

Al tratarse de la UNED, el grado se beneficiará de su contrastada metodología online y semipresencial. Gracias al soporte de los recursos digitales, las tutorías y el apoyo del Centro Asociado de Ceuta, los estudiantes podrán conciliar su formación con sus responsabilidades laborales y personales.

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Los interesados en dar el salto a una de las profesiones con mayor proyección de futuro podrán realizar su matrícula a partir del 1 de julio.