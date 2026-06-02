El servicio de farmacias de guardia en Ceuta garantiza la atención farmacéutica fuera del horario habitual. Para este martes, 2 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha actualizado el listado de guardias correspondiente al día, con la distribución por zonas y por turno.

En la información facilitada para esta jornada, no hay farmacias de guardia registradas en los apartados de Zona Centro, Campo Exterior/Periferia ni en el turno de noche/24 horas. Aun así, conviene revisar el aviso con antelación y tener a mano la documentación necesaria para que la asistencia sea lo más ágil posible.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en esta modalidad para hoy.

Si necesitas medicación, especialmente durante el turno nocturno, es recomendable acudir con la receta médica y, si puedes, llevar también la tarjeta sanitaria o los datos personales necesarios. Esto ayuda a agilizar la dispensación y a reducir tiempos de espera.