El tiempo en Ceuta para este martes, 2 de junio de 2026 viene marcado por la estabilidad: según los datos de la AEMET, el cielo estará dominado por nubes altas y la jornada arrancará con temperaturas suaves para la época, con mínimas de 20°C y un ascenso hasta 27°C como máxima.

La sensación térmica se mantiene cercana a ese rango, con valores estimados entre 19°C y 26°C. Además, habrá un factor a tener en cuenta: viento del oeste (O) de 35 km/h, que puede sentirse con más intensidad a lo largo del día, aunque no se esperan lluvias, con 0% de probabilidad de precipitación.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles, 3 de junio, la AEMET prevé un ambiente similar en lo esencial: poco nuboso, con temperaturas que bajan ligeramente frente al martes, máxima de 25°C y mínima de 19°C. El viento del O continuará con intensidad moderada, en torno a 30 km/h.

El jueves, 4 de junio se presenta todavía más despejado, con cielo despejado y una tendencia a la suavidad térmica: 24°C de máxima y 18°C de mínima. También persistirá el flujo del oeste, de nuevo con 30 km/h. Para el viernes, 5 de junio, la información disponible indica 25°C como máxima y 18°C como mínima, con condiciones no precisadas del cielo en los datos aportados y viento sin valor numérico específico; por tanto, se recomienda estar atento a las actualizaciones.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: O (35 km/h)

O (35 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 75% (máx.) y 50% (mín.)

75% (máx.) y 50% (mín.) Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (crema, gafas y gorra), especialmente en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias, la racha de viento del oeste de 35 km/h puede hacer que la sensación sea algo más fresca de lo previsto: una capa ligera y cortavientos puede ayudar si sales a la calle. En cuanto a la precipitación, no hace falta paraguas por ahora, ya que la AEMET sitúa la probabilidad en 0%.