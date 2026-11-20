Bilbao, 20 de noviembre de 2026. — El PNV encara las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N) tratando de desmarcarse de la dinámica de bloques y la polarización estatal con un mensaje centrado en la defensa de los intereses de Euskadi en Madrid, al tiempo que se erige en «muro de contención» frente a Vox y observa con preocupación el crecimiento electoral de EH Bildu.

Lee tambien: Resumen del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes del 29-N: claves, bloques y desarrollo del debate

Claves de la estrategia jeltzale para el 29N

Agenda propia y rechazo a los bloques: El partido presidido por Aitor Esteban busca posicionarse como la fuerza que defiende exclusivamente a Euskadi en las Cortes, evitando alineamientos automáticos con los grandes bloques nacionales —con Esteban advirtiendo de que la formación no pondrá «ni alfombras rojas ni azules» ni se echará en brazos de nadie—.

El partido presidido por busca posicionarse como la fuerza que defiende exclusivamente a Euskadi en las Cortes, evitando alineamientos automáticos con los grandes bloques nacionales —con Esteban advirtiendo de que la formación no pondrá «ni alfombras rojas ni azules» ni se echará en brazos de nadie—. Línea roja ante Vox: Pese a evitar la lógica de bloques, el PNV insiste en su argumentario en actuar como «muro de contención» frente a Vox y descarta respaldar cualquier Ejecutivo en el que participe la formación de Santiago Abascal.

Pese a evitar la lógica de bloques, el PNV insiste en su argumentario en actuar como frente a Vox y descarta respaldar cualquier Ejecutivo en el que participe la formación de Santiago Abascal. Vigencia del grupo propio y pulso con EH Bildu: En la disputa de los 18 escaños en juego en el País Vasco, el PNV persigue mantener grupo parlamentario propio en el Congreso (tras lograr cinco escaños en 2023) en un escenario demoscópico exigente, en el que las encuestas proyectan un avance de EH Bildu que podría situarle como primera fuerza en Euskadi y reproches jeltzales hacia lo que consideran «seguidismo» de la coalición soberanista respecto al Gobierno.

Candidaturas y prioridades programáticas

Con Maribel Vaquero como cabeza de lista por Gipuzkoa, Idoia Sagastizabal por Bizkaia y Gorka Urtaran por Álava, el programa del PNV para el 29N articula sus propuestas en torno al autogobierno y el bienestar cotidiano:

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Eje de campaña Planteamientos centrales del PNV Posición en Madrid Defensa de los intereses y el autogobierno de Euskadi al margen de los bloques, con veto a Vox Autogobierno y acuerdos Cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, traspasos pendientes y bilateralidad Economía, industria y vivienda Impulso industrial, infraestructuras, acceso a la vivienda y mejora de salarios y empleo Cohesión y derechos Refuerzo de la Ertzaintza, gestión vasca de la migración, pensiones y protección social

Lee tambien: Frente Amplio defiende el derecho a la vivienda