El Partido Popular de Ceuta ha aprovechado la ocasión del Día Internacional de la Mujer Emprendedora para reconocer el esfuerzo y el valor de las mujeres que lideran negocios en la ciudad.

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‹ › Foto 1 de 2 Reconocimiento a mujeres emprendedoras en Ceuta

El partido ha expresado su agradecimiento a estas mujeres por su dedicación y contribución a la economía local, especialmente en las complejas circunstancias actuales. Han reafirmado su compromiso de trabajar para que Ceuta recupere la normalidad y la seguridad, permitiendo así que las emprendedoras puedan desarrollar sus proyectos con confianza.

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