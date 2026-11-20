Cara a Cara.26 fue lo más visto de la televisión ayer, jueves 19 de noviembre, con el 17,1 % de cuota de pantalla y 2.461.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 22:00.

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Los programas más vistos del prime time

Cara a Cara.26 (Antena 3): 17,1 % de cuota y 2.461.000 espectadores Especial Informativo: el Previo (Cara a Cara entre Sanchez y Feijoo) (Antena 3): 15,5 % de cuota y 2.176.000 espectadores Cara a Cara.26 (La 1): 15,1 % de cuota y 2.168.000 espectadores Especial Informativo: el Analisis (Cara a Cara entre Sanchez y Feijoo) (Antena 3): 15,4 % de cuota y 1.498.000 espectadores Cara a Cara.26 (Cuatro): 8,9 % de cuota y 1.273.000 espectadores Cara a Cara.26 (La 2): 8,5 % de cuota y 1.217.000 espectadores Horizonte Especial Cara a Cara: el Analisis (Cuatro): 17,9 % de cuota y 1.171.000 espectadores La Gran Decision (La 1): 11,3 % de cuota y 1.159.000 espectadores Horizonte Especial Cara a Cara (Cuatro): 7,8 % de cuota y 1.043.000 espectadores E29N: Cara a Cara: la Cuenta Atras (La 1): 8,3 % de cuota y 944.000 espectadores

Ranking de cadenas del jueves

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 14,6 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 14,6 % La 1: 12,1 % Temáticas de pago: 8,6 % Cuatro: 8,6 % Autonómicas (FORTA): 8,1 % Telecinco: 7,9 % laSexta: 5,1 % La 2: 5 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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