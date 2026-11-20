Madrid, 19 de noviembre de 2026. — El Partido Popular (PP) estrenó este jueves la página web
sanchezmiente.com con el objetivo de recopilar en tiempo real lo que la formación califica como «mentiras» del presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, durante su debate electoral cara a cara con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Lee tambien: Abascal reclama desde Lanzarote la defensa férrea de «todas» las fronteras y carga contra el Gobierno por la crisis migratoria
Claves de la iniciativa del Partido Popular
- Anuncio en redes sociales: La formación anunció la puesta en marcha de la plataforma a través de sus canales oficiales coincidiendo con el duelo televisado, preguntando a los usuarios cuántas falsedades diría el jefe del Ejecutivo durante el encuentro y presentando la herramienta para contrastarlas en directo.
- Finalidad declarada: Según explica el propio PP, el propósito de la web es verificar las afirmaciones del discurso de Sánchez en tiempo real mediante el contraste con datos y distintas fuentes documentales.
- Contexto electoral: La acción se enmarca en la estrategia de comunicación digital del principal partido de la oposición durante el debate a dos moderado por María Casado, en la recta final de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre (29N).
|Elemento
|Detalle de la acción
|Promotor
|Partido Popular (PP)
|Dominio web
sanchezmiente.com
|Objetivo declarado
|Recopilar y verificar en directo, con datos y fuentes, las afirmaciones de Pedro Sánchez
|Momento de lanzamiento
|Durante el cara a cara electoral entre Sánchez y Feijóo (19 de noviembre de 2026)
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.