Madrid, 20 de noviembre de 2026. — El debate electoral cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrado este jueves de cara a los comicios del 29 de noviembre (29N), congregó a una audiencia media de 10.152.000 espectadores y un 70,8 % de cuota de pantalla, además de sumar 15.980.000 espectadores únicos que conectaron en algún momento con la retransmisión.
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Datos globales de la retransmisión
- Organización y emisión: El encuentro, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, se emitió de forma simultánea en un total de 20 cadenas (según el informe de Barlovento Comunicación a partir de las señales codificadas por Fifty5Blue).
- Alcance total: Siete de cada diez personas que veían la televisión en esa franja siguieron el enfrentamiento directo entre los candidatos del PSOE y del PP, superando ampliamente el seguimiento del cara a cara de 2023 (que registró un 46,5 % de cuota y más de 11 millones de espectadores únicos).
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