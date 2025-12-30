

El Partido Popular hará valer su mayoría absoluta en el Senado para convocar al exministro de Transportes José Luis Ábalos en la comisión de investigación del caso Koldo. La comparecencia está prevista para el próximo 8 de enero, aunque Ábalos se encuentra encarcelado y a la espera de juicio.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, explicó que el objetivo es que Ábalos explique “todo lo que sabe sobre Pedro Sánchez”, incluyendo la financiación de su candidatura en las primarias, posibles irregularidades, acuerdos con el PNV y Otegi para la moción de censura, la contratación de empresas vinculadas a la trama, y su rehabilitación por parte del presidente.

Debido a la situación judicial de Ábalos, el Senado enviará la citación a la cárcel de Soto del Real, a Instituciones Penitenciarias y al Tribunal Supremo para determinar cómo deberá acudir a la comisión.

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE está a las puertas de juicio, tras la apertura de juicio oral por el juez Leopoldo Puente el pasado 11 de diciembre por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación. La defensa ha solicitado que el caso sea juzgado por un jurado popular.

Paralelamente, el PP ha cuestionado la auditoría externa encargada por el PSOE sobre las cuentas del partido durante la etapa de Ábalos y su sucesor Santos Cerdán. Aunque el informe de 108 páginas concluye que los ingresos y gastos estaban justificados, los populares lo calificaron de poco creíble por haber sido encargado por el propio PSOE. Alicia García ironizó: “Encargar un informe sobre financiación ilegal del PSOE al propio PSOE es como encargar a Ábalos un informe sobre prostitución”.

Con esta citación justo después de Reyes, el PP busca mantener la atención sobre la corrupción en el Gobierno y evitar que el PSOE se beneficie de lo que García denominó “la amnesia navideña”. El exministro volverá así a estar en el centro de la agenda política a principios de 2026.

Además, el PP estudia citar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con reuniones previas al arresto de implicados en la trama de Plus Ultra, aunque todavía no se ha fijado fecha para su comparecencia.