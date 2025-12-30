El Gobierno ha aprobado más de 2.000 millones de euros en gasto militar en el cierre del año, según anunció el último Consejo de Ministros. Entre las medidas aprobadas se incluyen la compra de transportes tácticos, mejoras en la base naval de Rota y avances en el programa de submarinos.

Además, España destinará 100 millones de euros a la OTAN como parte de su compromiso en la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa. El paquete de inversiones marca un aumento significativo en la partida destinada a defensa y subraya el papel estratégico de España dentro de las alianzas internacionales.

El Ejecutivo defendió la medida como “necesaria para garantizar la seguridad nacional y cumplir con los compromisos internacionales”, aunque algunos sectores políticos y sociales han cuestionado el elevado desembolso en un contexto económico complejo.