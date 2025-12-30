El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, podrá declarar como testigo en la investigación judicial sobre la dana sin necesidad de desplazarse al juzgado de Catarroja. La magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha aceptado su solicitud de comparecer por videoconferencia desde su despacho en el Congreso, programada para el próximo 9 de enero.

No obstante, la jueza ha requerido que Feijóo aporte todos los mensajes de WhatsApp intercambiados con el ex presidente valenciano Carlos Mazón durante la noche del fenómeno meteorológico extremo. Según el auto, las conversaciones, que incluyen mensajes como “gracias, presi” a las 20:08 o “estamos desbordados” a las 21:45, son relevantes para contextualizar los hechos investigados.

Feijóo presentó previamente un acta notarial con la transcripción de los mensajes recibidos de Mazón, pero la magistrada insiste en que la aportación sea completa, incluyendo los mensajes enviados por el propio líder del PP, de manera voluntaria.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reaccionado afirmando que los mensajes demuestran que Feijóo “ha mentido durante 14 meses” y ha pedido su dimisión inmediata, al considerar que Mazón había informado previamente al presidente Pedro Sánchez y a varios ministros antes de comunicarse con el líder del PP.

La declaración telemática de Feijóo se enmarca en lo previsto por el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a diputados y senadores testificar desde su sede oficial sin necesidad de acudir presencialmente al juzgado.