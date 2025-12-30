

Un «manifiesto progresista feminista» hecho público ayer solicita al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se garantice «la protección de las mujeres frente al acoso sexual y laboral en todos los ámbitos», con especial énfasis en el propio partido socialista, «históricamente referente de la igualdad y los derechos de las mujeres», cuya situación actual «preocupa profundamente», según el texto.

El documento denuncia que «no podemos permitir que las actitudes machistas encuentren refugio en el silencio, las excusas o la complicidad» y exige tolerancia cero frente al acoso, investigaciones independientes y sanciones ejemplares. «Afirmamos que el socialismo sin feminismo no es socialismo. Que el feminismo constituye una parte integral del socialismo», añade.

Entre los firmantes se encuentran figuras como Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado; Antonio Elorza, filósofo; Caco Senante y Teddy Bautista, músicos; Francisco Montesdeoca, meteorólogo; Álvaro Delgado-Gal, periodista; y Soraya Rodríguez, ex diputada del PSOE.

El manifiesto representa una llamada de atención dentro del PSOE sobre la percepción de inacción ante casos de acoso, y los firmantes concluyen: «Hoy decimos basta. Hoy exigimos que el PSOE lidere con hechos, no solo con palabras. Firmamos este manifiesto como hombres y mujeres progresistas, convencidos de que la lucha contra el acoso sexual y laboral es una lucha por la igualdad, la justicia, la libertad y la dignidad».