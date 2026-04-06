El Partido Popular, encabezado por las declaraciones de su vicesecretaria Carmen Fúnez, ha endurecido su discurso tras la filtración de mensajes de WhatsApp enviados por altos cargos del Ejecutivo a José Luis Ábalos tras su cese en 2021. Según la formación de Feijóo, estos apoyos demuestran que la implicación en las tramas no es individual, sino que afecta a la estructura completa del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los mensajes revelados
La exclusiva señala que figuras clave como María Jesús Montero, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y la vicepresidenta Yolanda Díaz enviaron mensajes de afecto y respaldo al exministro, expresándole confianza, en un momento en que las sospechas de irregularidades ya planeaban sobre él.
Para el PP, esto evidencia una dualidad crítica:
- En público: Distanciamiento y discurso de tolerancia cero contra la corrupción.
- En privado: Apoyo explícito y confianza personal a pesar de las informaciones judiciales.
El frente judicial: El Supremo y el Caso Koldo
La ofensiva del PP coincide con un calendario judicial y parlamentario de alta intensidad:
- Juicio en el Tribunal Supremo: Ábalos se enfrenta a una petición de más de 24 años de cárcel por cinco delitos relacionados con la compra fraudulenta de mascarillas y sobornos.
- Comisión de Investigación en el Senado: Este lunes comparece Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE), para aclarar irregularidades en la empresa Servinabar y el uso de tarjetas de crédito asociadas a presuntas mordidas en obra pública.
Las claves del discurso del PP
«El patrón de conducta del Gobierno sanchista es la mentira y la hipocresía», ha señalado Carmen Fúnez. El Partido Popular sostiene su crítica sobre tres pilares:
- La mentira: Cuestionan cuándo mintió el presidente Sánchez: si cuando negó conocer las actividades de Ábalos o cuando le enviaba mensajes de apoyo.
- La hipocresía: Denuncian que un Gobierno que nació con la bandera de la regeneración ética esté ahora acorralado por casos que salpican a su núcleo duro.
- Responsabilidad colectiva: Insisten en que no es el fallo de una sola persona, sino el colapso ético de todo un Consejo de Ministros creado, según su visión, por y para la corrupción.