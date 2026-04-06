El Partido Popular, encabezado por las declaraciones de su vicesecretaria Carmen Fúnez, ha endurecido su discurso tras la filtración de mensajes de WhatsApp enviados por altos cargos del Ejecutivo a José Luis Ábalos tras su cese en 2021. Según la formación de Feijóo, estos apoyos demuestran que la implicación en las tramas no es individual, sino que afecta a la estructura completa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los mensajes revelados

La exclusiva señala que figuras clave como María Jesús Montero, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y la vicepresidenta Yolanda Díaz enviaron mensajes de afecto y respaldo al exministro, expresándole confianza, en un momento en que las sospechas de irregularidades ya planeaban sobre él.

Para el PP, esto evidencia una dualidad crítica:

En público: Distanciamiento y discurso de tolerancia cero contra la corrupción.

En privado: Apoyo explícito y confianza personal a pesar de las informaciones judiciales.

El frente judicial: El Supremo y el Caso Koldo

La ofensiva del PP coincide con un calendario judicial y parlamentario de alta intensidad:

Juicio en el Tribunal Supremo: Ábalos se enfrenta a una petición de más de 24 años de cárcel por cinco delitos relacionados con la compra fraudulenta de mascarillas y sobornos. Comisión de Investigación en el Senado: Este lunes comparece Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE), para aclarar irregularidades en la empresa Servinabar y el uso de tarjetas de crédito asociadas a presuntas mordidas en obra pública.

Las claves del discurso del PP

«El patrón de conducta del Gobierno sanchista es la mentira y la hipocresía», ha señalado Carmen Fúnez. El Partido Popular sostiene su crítica sobre tres pilares: