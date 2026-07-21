Un hombre identificado con las iniciales A.H. ha sido condenado este lunes a tres años y cuatro meses de prisión tras reconocerse autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que no causan grave daño con la circunstancia de notoria importancia. La condena se ha dictado en firme por la plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta tras la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y la defensa.

Los hechos se remontan al pasado 16 de junio, fecha en la que el acusado fue interceptado y detenido a bordo de su vehículo cuando pretendía ejecutar el pase de la sustancia estupefaciente. Desde su arresto, el procesado se encontraba en situación de prisión provisional a la espera del juicio.

Más de 196.000 euros de multa

Según los datos técnicos expuestos durante la vista oral, la droga intervenida en el interior del automóvil arrojó un peso neto final de 28,49 kilogramos (28.499,6 gramos), ostentando un porcentaje de pureza del 51,7% de tetrahidrocannabinol (THC).

El análisis pericial tasó el valor de la sustancia incautada en el mercado negro en 196.362 euros. Como parte de la sentencia dictada, el acusado deberá abonar una sanción económica equivalente a dicho montante; en caso de impago de la multa, se le impondrá un recargo de tres días adicionales de privación de libertad en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.