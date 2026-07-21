El Parque Marítimo del Mediterráneo volvió a vestirse de gala este lunes para acoger una velada mágica, vibrante e inolvidable. Loquillo, una de las figuras indiscutibles y más icónicas de la historia del rock and roll en España, desembarcó en la ciudad autónoma dentro del ciclo Ceuta Music Park, logrando reunir a cerca de mil espectadores que corearon cada una de sus canciones.

Desde la apertura de puertas, fijada a las 21:30 horas, el recinto comenzó a recibir a un público de todas las edades. Jóvenes, adultos y veteranos del rock, acompañados de amigos o en familia, acudieron a la cita con la ilusión de presenciar en directo a un artista cuyas melodías han marcado a varias generaciones. Para muchos de los presentes se trataba de la primera vez que veían a la leyenda sobre las tablas.

Un arranque con fuerza y conexión total

Pasadas las 22:00 horas, Loquillo hizo acto de presencia en el escenario entre vítores y ovaciones. Acompañado por su potente banda y haciendo gala de su inconfundible elegancia y actitud, arrancó una actuación que conectó de inmediato con los asistentes. Uno de los primeros temas en sonar fue ‘Línea clara’, marcando desde los primeros compases el ritmo de una noche donde la complicidad entre el músico y el público fue absoluta.

A lo largo del recital, el artista hizo un exhaustivo recorrido por sus más de cuatro décadas de trayectoria musical. Canciones convertidas en auténticos himnos intergeneracionales —como ‘Cadillac Solitario’, ‘El ritmo del garaje’, ‘La mataré’, ‘Rock and roll star’ o ‘Feo, fuerte y formal’— devolvieron por unas horas al público a momentos inolvidables del pasado.

Broche de oro para el Ceuta Music Park

Entre puños en alto, aplausos acompasados y cientos de pantallas de móviles inmortalizando los momentos más emblemáticos, la velada discurrió como un homenaje a la nostalgia y a la energía del rock en vivo. Con este nuevo éxito de convocatoria, el evento confirmó una vez más la excelente acogida del festival en el entorno del Parque Marítimo.

La ciclo veraniego encara ya su recta final: este próximo miércoles será el turno del grupo Taburete, encargado de poner el cierre definitivo a una temporada de conciertos que ha destacado por el cartel de localidades agotadas en cada una de sus citas.