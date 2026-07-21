La Comisión Informativa de Hacienda, Presidencia y Gobernación, encabezada por la consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, ha dado este lunes un paso decisivo al dictaminar favorablemente los expedientes clave incluidos en su orden del día. La reunión sirvió para analizar dos modificaciones de crédito y dos proyectos estratégicos que continuarán ahora su tramitación administrativa previa a su debate definitivo en el Pleno de la Asamblea.

El órgano colegiado evaluó en primer lugar el expediente relativo a la modificación presupuestaria destinada a cubrir diversas actuaciones de emergencia. Esta propuesta contó con el apoyo explícito del Partido Popular, Ceuta Ya! y los diputados no adscritos, mientras que MDyC y el grupo socialista optaron por la abstención.

Seguidamente, se sometió a votación la segunda modificación de crédito, orientada específicamente a financiar obras y actuaciones de urgencia en los centros educativos de la ciudad autónoma. El documento salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y los diputados no adscritos, frente a la abstención en bloque de la oposición (MDyC, Ceuta Ya! y PSOE).

Posicionamiento sobre los proyectos estratégicos

Aparte de las reestructuraciones presupuestarias, la sesión abordó dos proyectos definidos como estratégicos por el área que dirige Chandiramani. Ambos expedientes obtuvieron el informe favorable del dictamen gracias al respaldo combinado de los populares y los diputados no adscritos. En esta ocasión, PSOE y MDyC mantuvieron su postura de abstención, mientras que Ceuta Ya! emitió un voto en contra.

Con el dictamen favorable en la Comisión Informativa —órgano previo encargado de fiscalizar y estudiar las propuestas económicas—, los expedientes quedan listos para su elevación al Pleno de la Asamblea, órgano con la competencia final para aprobar definitivamente la asignación de estos recursos considerados prioritarios para la gestión municipal.