Crece la angustia y la indignación en el entorno de un menor ceutí de 16 años que permanece ingresado en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) desde hace diez días. La familia del paciente ha hecho un llamamiento público para exigir una evacuación médica inmediata al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia en Neurocirugía, ante la falta de un equipo especializado en la ciudad autónoma para atender su dolencia.

El joven, que padece de forma previa un retraso madurativo moderado-grave y episodios de epilepsia, ha sido diagnosticado recientemente de hidrocefalia tras acudir al centro asistencial con un cuadro severo de cefalea. Según ha trasladado su madre a este periódico, el estado de salud del menor es crítico desde el punto de vista sintomático, encontrándose actualmente «rabiando de dolor» y pautado con analgésicos básicos como paracetamol, requiriendo incluso la administración de sedantes durante las horas nocturnas para contener los episodios.

Trámites bloqueados por el fin de semana

De acuerdo con el testimonio de la progenitora, desde el centro hospitalario les habrían trasladado que el expediente no ha sido catalogado con carácter de emergencia, postergando la resolución de un posible traslado o tratamiento alternativo hasta la llegada del lunes por tratarse de días festivos administrados por personal de guardia. Una respuesta que la familia considera inaceptable dada la evolución del cuadro clínico y la falta de un diagnóstico concluyente sobre la causa exacta de las últimas dolencias.

«Lo que tienen que hacer es una evacuación urgente, porque como tengan que hacerle una evacuación normal, aquí se puede quedar el niño. Es muy duro verlo así, esperando día tras día sin una solución», ha denunciado la madre del paciente, quien ha confirmado su intención de formalizar una reclamación por escrito ante las autoridades sanitarias si no obtienen una respuesta inmediata que garantice la atención neuroquirúrgica que precisa el menor.