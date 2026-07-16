Plan perfecto para desconectar (y para no perderte nada): te dejamos la parrilla de esta noche jueves 16 de julio de 2026, cadena por cadena, con los programas y horarios reales. Si no sabes por dónde empezar, aquí van ideas claras: algunos estrenos y clásicos de la tele, concursos con gancho y documentales que enganchan hasta el final.

Recomendación rápida

Si quieres acertar a la primera, mira estas paradas obligatorias: El Hormiguero (Antena 3, 21:45), First Dates (Cuatro y Telecinco, desde las 21:15) y El Intermedio Summer Time (laSexta, 23:30). Para cerrar el día con tensión y espectáculo, Viajeros Cuatro (Cuatro, 23:00) y el bloque final de SAC en La 2.

La 1

20:30 Avance telediario

Avance telediario 20:45 Inglaterra o Argentina se juegan su pase a la Final

Inglaterra o Argentina se juegan su pase a la Final 23:00 Camino a NY

Camino a NY 23:15 Maestros de la costura celebrity

Maestros de la costura celebrity 01:55 Make up stars drag tour

En La 1, el punto fuerte para engancharte pronto está en el arranque con Inglaterra o Argentina se juegan su pase a la Final (20:45). Si prefieres cambiar el ritmo hacia el late, tienes un bloque de entretenimiento muy sólido con Camino a NY (23:00) y la confección creativa de Maestros de la costura celebrity (23:15).

Imprescindibles: Inglaterra o Argentina… (20:45), Maestros de la costura celebrity (23:15), Camino a NY (23:00), Make up stars drag tour (01:55).

La 2

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 21:50 Cifras y letras

Cifras y letras 22:20 SAC

SAC 23:05 SAC

SAC 23:50 SAC

SAC 01:10 Voces de oro

La 2 es de esas cadenas que te solucionan la noche si te gustan los formatos de preguntas y el “piensa un poco pero con entretenimiento”. Empieza fuerte con Jeopardy (20:05), sigue la tarde-noche con Trivial Pursuit (21:00) y remata el tramo de ingenio con Cifras y letras (21:45 y 21:50). Luego llega el momento más televisivo con el late de SAC (22:20, 23:05 y 23:50).

Imprescindibles: Jeopardy (20:05), Cifras y letras (21:45), SAC (22:20), Voces de oro (01:10).

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 ¡Salta!

¡Salta! 00:53 ¡Salta!

Si te gusta la tele con ritmo y participación, Pasapalabra (20:00) es un clásico para empezar con energía. Después, el bloque informativo y de servicio con Antena 3 Noticias 2 (21:00), Deportes 2 (21:30) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35) te pone al día. Y cuando toca subir revoluciones, el gran reclamo de la cadena es El Hormiguero (21:45). Para rematar, tienes ¡Salta! a partir de 23:00 (y repite más tarde con otra entrega a 00:53).

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00), El Hormiguero (21:45), ¡Salta! (23:00), Antena 3 Noticias 2 (21:00).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El Desmarque Cuatro

El Desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Horizonte 23:00 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 00:30 Viajeros Cuatro

Viajeros Cuatro 01:45 Viajeros Cuatro

Cuatro tiene una noche muy bien ordenada: primero noticias y actualidad con Noticias Cuatro (20:00) y el enfoque deportivo de El Desmarque Cuatro (20:45). Luego, para engancharte de lleno, llega First Dates (21:15), seguido de Horizonte (21:40), ideal si quieres cambiar a un formato más de interés general. Y si lo tuyo es desconectar viajando, lo tienes claro: Viajeros Cuatro (23:00), con más entregas a 00:30 y 01:45.

Imprescindibles: First Dates (21:15), Viajeros Cuatro (23:00), Horizonte (21:40), El Desmarque Cuatro (20:45).

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El demarque Telecinco

El demarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 First Dates Summer

Telecinco arranca con ¡Allá tú! (20:00) y te va llevando hacia el prime informativo con Informativos Telecinco 21:00 (21:00). Después, el tramo de deporte con El demarque Telecinco (21:30) y el servicio meteorológico en El tiempo (21:40). Para los que no fallan con el formato social y emocional, First Dates vuelve fuerte desde las 21:45, y luego llega el especial de verano con First Dates Summer (23:00).

Imprescindibles: ¡Allá tú! (20:00), First Dates (21:45), First Dates Summer (23:00), Informativos Telecinco 21:00 (21:00).

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Última entrega de la serie documental

Última entrega de la serie documental 00:15 #Caso

#Caso 01:15 #Caso

Si te gusta una noche con información y conversación, en laSexta arranca bien: laSexta Noticias 20:00 (20:00) y luego el formato analítico con laSexta Clave (21:00). Para cerrar el primer tramo con ritmo, tienes laSexta Deportes (21:25) y la dosis de actualidad con humor en El Intermedio Summer Time (21:30). Más tarde, el momento serio: Última entrega de la serie documental (23:00). Y si te quedas a altas horas, sigue el misterio o el formato de casos con #Caso (00:15 y 01:15).

Imprescindibles: El Intermedio Summer Time (21:30), Última entrega de la serie documental (23:00), #Caso (00:15), laSexta Clave (21:00).

¿Cuál es tu plan? Ya tienes el mapa. Elige tu cadena favorita y apunta la hora: hoy la tele viene cargada.