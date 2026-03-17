El coste de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) experimenta un incremento del 50,17% respecto a la jornada anterior.

La factura eléctrica de los hogares españoles acusa este martes, 17 de marzo de 2026, una notable subida. El precio medio de la electricidad para los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se ha fijado en 146,41 euros/MWh, según los datos proporcionados por Red Eléctrica.

Este incremento supone una diferencia significativa respecto al lunes 16 de marzo, cuando el precio se situó en los 97,50 euros/MWh. En términos porcentuales, la luz es hoy un 50,17% más cara, lo que representa un aumento de 48,91 euros/MWh en comparación con la jornada precedente.

Es preciso recordar que estos precios corresponden exclusivamente a la tarifa regulada, que incluye impuestos y peajes, y no deben confundirse con los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), los cuales reflejan el coste en el mercado mayorista y suelen ser inferiores al no contemplar dichos conceptos.

Franjas horarias: cuándo es más barato y más caro consumir

Ante la volatilidad del mercado, optimizar el uso de los electrodomésticos resulta determinante para el ahorro en la factura mensual. Durante esta jornada, las horas más económicas para los consumidores se concentran en torno al mediodía. El tramo de menor coste se registrará entre las 14:00 y las 15:00 horas, situándose en 70,35 euros/MWh, seguido muy de cerca por la hora comprendida entre las 15:00 y las 16:00, con 70,41 euros/MWh.

Por el contrario, la demanda y el coste alcanzan su cénit durante la tarde-noche. El precio máximo del martes se alcanzará entre las 19:00 y las 20:00 horas, momento en el que el megavatio hora costará 305,02 euros. Le sigue el tramo de 20:00 a 21:00 horas, con un coste de 299,86 euros/MWh, por lo que se recomienda evitar el uso de aparatos de alto consumo en estas franjas.

Evolución del precio hora a hora (PVPC)

A continuación, se detalla el coste de la electricidad por tramos horarios para este martes, 17 de marzo: