El precio de la luz para hoy, sábado 2 de mayo de 2026, deja una jornada claramente “a dos velocidades”. El precio medio se sitúa en 0,0898 €/kWh, con un tramo que destaca por su menor coste y un pico temprano que conviene evitar.
Según los datos de la jornada, la hora más barata es 15-16 h (con 0,033 €/kWh) y la hora más cara llega en 00-01 h, cuando el precio sube hasta 0,1409 €/kWh. El semáforo del día es VERDE 🟢, lo que apunta a que hay opciones razonables para programar consumos.
Las horas clave para ahorrar: de 15-16 h a evitar 00-01 h
Si hoy quieres ajustar el gasto doméstico, céntrate en dos referencias: 15-16 h es la hora más barata, y el coste se dispara en 00-01 h, la hora a evitar. Además, la franja más económica se concentra en 0,03 €/kWh, una diferencia que puede notarse al mover tareas a las ventanas correctas.
Para planificar en casa, encaja bien usar lavadora o lavavajillas en ese tramo de menor precio, y, si puedes, concentra consumos “potentes” (como hornos o programas largos) cuando la electricidad está más barata.
Evolución por tramos del día: madrugada, mañana, tarde y noche
Madrugada: arranca con precios altos, con el máximo de la jornada en 00:00 – 01:00 (0,1409 €/kWh) y valores que se mantienen elevados durante las primeras horas antes de ir bajando progresivamente.
Mañana: la tendencia mejora con rapidez. Tras tramos todavía relativamente caros, el precio cae con fuerza hacia el final de la mañana, llegando a valores muy competitivos en las franjas centrales.
Tarde: es cuando llega la mejor parte del día. Entre 12:00 – 13:00 y, especialmente, 15:00 – 16:00, se concentran las cifras más bajas, apoyando la franja recomendada para programar consumos.
Noche: después del tramo barato, el precio vuelve a subir. La noche alterna subidas y repuntes, y hacia la última parte del día aparecen nuevamente valores más altos, por lo que conviene evitar desplazamientos de consumo a las horas más caras.
Precio de la luz por horas (sábado, 2 de mayo de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1409 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1395 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1271 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1139 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1147 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1154 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1136 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,111 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1149 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0928 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0606 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0393 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0342 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0331 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0332 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,033 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0335 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0366 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0491 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,095 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1165 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1381 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1387 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1309 €/kWh