El precio de la luz para hoy, sábado 2 de mayo de 2026, deja una jornada claramente “a dos velocidades”. El precio medio se sitúa en 0,0898 €/kWh, con un tramo que destaca por su menor coste y un pico temprano que conviene evitar.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es 15-16 h (con 0,033 €/kWh) y la hora más cara llega en 00-01 h, cuando el precio sube hasta 0,1409 €/kWh. El semáforo del día es VERDE 🟢, lo que apunta a que hay opciones razonables para programar consumos.

Las horas clave para ahorrar: de 15-16 h a evitar 00-01 h

Si hoy quieres ajustar el gasto doméstico, céntrate en dos referencias: 15-16 h es la hora más barata, y el coste se dispara en 00-01 h, la hora a evitar. Además, la franja más económica se concentra en 0,03 €/kWh, una diferencia que puede notarse al mover tareas a las ventanas correctas.

Para planificar en casa, encaja bien usar lavadora o lavavajillas en ese tramo de menor precio, y, si puedes, concentra consumos “potentes” (como hornos o programas largos) cuando la electricidad está más barata.

Evolución por tramos del día: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: arranca con precios altos, con el máximo de la jornada en 00:00 – 01:00 (0,1409 €/kWh) y valores que se mantienen elevados durante las primeras horas antes de ir bajando progresivamente.

Mañana: la tendencia mejora con rapidez. Tras tramos todavía relativamente caros, el precio cae con fuerza hacia el final de la mañana, llegando a valores muy competitivos en las franjas centrales.

Tarde: es cuando llega la mejor parte del día. Entre 12:00 – 13:00 y, especialmente, 15:00 – 16:00, se concentran las cifras más bajas, apoyando la franja recomendada para programar consumos.

Noche: después del tramo barato, el precio vuelve a subir. La noche alterna subidas y repuntes, y hacia la última parte del día aparecen nuevamente valores más altos, por lo que conviene evitar desplazamientos de consumo a las horas más caras.

Precio de la luz por horas (sábado, 2 de mayo de 2026)