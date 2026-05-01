Ceuta mira de reojo al surtidor cada inicio de mes, y este sábado 2 de mayo de 2026 hay margen para ahorrar si eliges bien la estación. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 gasolineras y el precio medio en la ciudad marca diferencias claras entre marcas y combustibles.
En Gasolina 95, el promedio se sitúa en 1.459€/L (con un rango entre 1.453€ y 1.479€). Para Gasolina 98, el promedio es de 1.495€/L. Y en Diésel A, la media llega a 1.673€/L, con un mínimo de 1.659€ y un máximo de 1.679€.
Te dejamos, de forma directa, cuáles son hoy las opciones más baratas por tipo de combustible en Ceuta, y después también las más caras para que puedas comparar en minutos.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- 1.453€/L: CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta)
- 1.453€/L: CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta)
- 1.458€/L: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta)
- 1.458€/L: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta)
- 1.458€/L: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta)
Gasolina 98
- 1.488€/L: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta)
- 1.488€/L: SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta)
- 1.488€/L: SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta)
- 1.488€/L: SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta)
- 1.488€/L: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta)
Diésel
- 1.659€/L: ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta)
- 1.659€/L: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta)
- 1.669€/L: CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta)
- 1.669€/L: CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta)
- 1.678€/L: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta)
Estas cifras dibujan un día “práctico”: en Gasolina 95 la diferencia entre el mínimo y el máximo es de 26 céntimos por litro. En diésel, la distancia entre 1.659€ y 1.679€ por litro también se nota, especialmente si llenas depósito.
Las más caras
- Gasolina 95 (más cara): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) a 1.479€/L
- Gasolina 95 (también entre las más altas): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta) a 1.459€/L
- Gasolina 95 (también entre las más altas): ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta) a 1.459€/L
Con este mapa, la recomendación es sencilla: si te encaja logística y distancia, prioriza las estaciones con precio mínimo dentro de tu combustible. No se trata solo de “buscar la más barata”, sino de ajustar el coste total de la carga.
Consejos
- Compra por litros, no por marca: compara siempre €/L. Un margen pequeño puede ser relevante al llenar.
- Revisa tu ruta: una gasolinera barata cerca puede salir mejor que otra a mayor distancia por el consumo extra del trayecto.
- Si dudas, empieza por el 95/diésel: son los combustibles con mayor variación visible hoy en la comparativa.
- Ten en cuenta el tipo exacto de carburante: 95, 98 y diésel no se comportan igual; usa la tabla de hoy para no confundir.
Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (sábado 2 de mayo de 2026).