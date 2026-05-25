Ceuta mira hoy al detalle para ahorrar en la gasolinera. Según el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, el mercado local mantiene una horquilla estrecha, especialmente en la Gasolina 95, donde hay diferencias de hasta 20 céntimos entre el mínimo y el máximo observado. Te dejamos un resumen claro con los precios medios y, sobre todo, las estaciones más competitivas para repostar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El promedio de la Gasolina 95 en Ceuta se sitúa en 1.515 €/L, con un mínimo en 1.499 €/L y un máximo en 1.519 €/L.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L

Gasolina 98

Para la Gasolina 98, el promedio es de 1.546 €/L. En el ranking de precios más bajos, el mínimo identificado es 1.539 €/L, frente a ofertas que llegan hasta 1.548 €/L.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.548 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.548 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.548 €/L

Diésel

En diésel, el promedio registrado es de 1.645 €/L, con un mínimo en 1.629 €/L y un máximo en 1.649 €/L.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €/L

Las más caras

Si hoy te pilla más a mano una de las gasolineras del final de la tabla, conviene conocer el techo de precio observado en el informe del Ministerio. En Gasolina 95, las más caras registradas son:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519 €/L

Consejos

Compara por litro, no por “redondeos”: en trayectos habituales, una diferencia de céntimos puede notarse en el total.

en trayectos habituales, una diferencia de céntimos puede notarse en el total. Si repostarás hoy, fija el tipo de combustible: los precios se mueven de forma distinta entre 95, 98 y diésel.

los precios se mueven de forma distinta entre 95, 98 y diésel. Prioriza el ahorro donde más margen hay: en esta jornada, la Gasolina 95 muestra una de las brechas más claras (mínimo 1.499 frente a máximo 1.519 €/L ).

en esta jornada, la muestra una de las brechas más claras (mínimo frente a máximo ). Ten en cuenta la ubicación: el “mejor precio” compensa si el desplazamiento extra no te resta ahorro.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, martes 26 de mayo de 2026; estaciones analizadas: 10).