El precio de la luz para hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, queda con un precio medio de 0,1418 €/kWh. La jornada presenta un contraste claro: hay tramos con precios muy bajos y, en el otro extremo, un tramo especialmente caro que conviene vigilar para no encarecer el consumo del hogar.

Según los datos del día (Semáforo Selectra: AMARILLO), la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0458 €/kWh, mientras que el pico de la jornada aparece de 21:00 a 22:00, cuando la tarifa sube hasta 0,2879 €/kWh. En la práctica, esto marca una recomendación sencilla: programar tareas intensivas hacia el mediodía y ajustar el consumo nocturno para evitar la franja más cara.

Horas clave para ahorrar hoy (miércoles 27/05/2026)

Si quieres reducir el gasto, hoy conviene concentrar el uso eléctrico en la parte “buena” del día. La franja más económica se sitúa en torno a 0,05 €/kWh, con especial protagonismo de la hora más barata: 14-15 h (0,0458 €/kWh). En cambio, hay que tener cuidado con el horario a evitar: 21-22 h, donde el coste se dispara hasta 0,2879 €/kWh.

Para el día a día, esta pauta encaja bien con el uso de lavadora o lavavajillas cuando puedas, así como con labores que no dependan del momento exacto. Y si no puedes evitarlo, al menos reduce durante 21-22 h el consumo simultáneo (por ejemplo, horno junto con otros aparatos).

Así evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada: los primeros tramos muestran valores moderados, con una bajada progresiva que culmina antes de entrar en la mañana. Desde las 03:00 se observan precios relativamente contenidas, pero todavía sin el nivel de las horas más baratas del mediodía.

Mañana: la mañana arranca con precios que no son los más altos del día, pero se alejan del mínimo. A partir de las 09:00 el coste baja con claridad en comparación con horas previas, preparando el terreno para una franja más competitiva hacia la mitad del día.

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Tarde: aquí está el mejor escenario para ahorrar. Entre 14:00 y 15:00 se alcanza el mínimo (0,0458 €/kWh) y se mantiene un nivel bajo en horas cercanas (con costes en torno a valores cercanos a esa zona), lo que favorece trasladar consumos “programables”.

Noche: el cambio llega cuando empieza el tramo nocturno. Desde el final de la tarde el precio se va encareciendo y termina con el pico máximo en 21:00-22:00 (0,2879 €/kWh). Después, el precio baja respecto al pico, pero no vuelve a los niveles del mediodía, así que sigue siendo recomendable limitar el consumo intensivo durante la franja más cara.

Precio de la luz por horas hoy, 27/05/2026