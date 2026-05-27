Si hoy vas a llenar el depósito en Ceuta, conviene comparar: el Ministerio para la Transición Ecológica publica el seguimiento de precios en varias estaciones y permite ver, de un vistazo, dónde conviene repostar. En el corte de jueves, 28 de mayo de 2026, se han analizado 10 gasolineras en la ciudad.
La gasolina 95 se mueve entre 1.499€ y 1.519€ por litro, con un promedio de 1.515€/L. La gasolina 98 marca un promedio de 1.546€/L, mientras que el diésel (Gasóleo A) presenta un rango de 1.609€ a 1.649€, con un promedio de 1.629€/L.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365, MUELLE ALFAU, S/N (Ceuta): 1.499€/L
- ON365, AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N (Ceuta): 1.499€/L
- SHELL CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 (Ceuta): 1.518€/L
- DISA VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 (Ceuta): 1.518€/L
- SHELL PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N (Ceuta): 1.518€/L
Gasolina 98
- ON365, MUELLE ALFAU, S/N (Ceuta): 1.539€/L
- ON365, AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N (Ceuta): 1.539€/L
- SHELL CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 (Ceuta): 1.548€/L
- DISA VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 (Ceuta): 1.548€/L
- SHELL PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N (Ceuta): 1.548€/L
Diésel
- ON365, MUELLE ALFAU, S/N (Ceuta): 1.609€/L
- ON365, AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N (Ceuta): 1.609€/L
- SHELL CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 (Ceuta): 1.628€/L
- DISA VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 (Ceuta): 1.628€/L
- SHELL PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N (Ceuta): 1.628€/L
Las más caras
Para que tengas el contraste, estas son las gasolineras con precios más altos en Gasolina 95 en el mismo listado del jueves 28 de mayo de 2026:
- MOEVE, AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 (Ceuta): 1.519€/L
- CEPSA, AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N (Ceuta): 1.519€/L
- CEPSA, AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N (Ceuta): 1.519€/L
Consejos
- Compara por tipo de combustible: en Ceuta, el diferencial entre opciones puede notarse sobre todo si repostas con frecuencia.
- Haz cuentas rápidas: si tu depósito es de 40-50 litros, una diferencia de 20 céntimos por litro puede traducirse en varios euros.
- Revisa el precio antes de salir: las tarifas pueden cambiar; ajustarte al día reduce el coste.
- Ten en cuenta tu ruta: la gasolinera más barata no siempre compensa si te obliga a hacer desvíos largos.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de precios para Ceuta, jueves 28 de mayo de 2026).