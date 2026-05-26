Ceuta amanece con una nueva foto fija de precios de carburantes. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones analizadas), la Gasolina 95 se mueve entre un mínimo de 1,499€/L y un máximo de 1,519€/L, con un promedio de 1,515€/L. La Gasolina 98 marca un promedio de 1,546€/L y el Diésel A queda en 1,638€/L de media, con mínimos en 1,609€/L.

Si estás pensando en llenar el depósito, estos listados te ayudan a identificar rápidamente dónde está la opción más barata del día, para ajustar el coste de tu repostaje.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Las mejores ofertas para la 95 se concentran en varias ubicaciones de ON365 y en puntos de SHELL. Precios en el rango más bajo del día:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518€/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518€/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518€/L

Gasolina 98

En 98, el mínimo registrado hoy parte de 1,539€/L y vuelve a aparecer en ON365, mientras que las opciones siguientes se sitúan en 1,548€/L:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.548€/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.548€/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.548€/L

Diésel

Para el Diésel A, el precio más bajo hoy está en 1,609€/L y también coincide con ON365. A partir de ahí, el siguiente escalón relevante llega a 1,629€/L y 1,648€/L:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.609€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.609€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.629€/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648€/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648€/L

Las más caras

Si prefieres evitar el tramo alto del día, estas son las referencias más elevadas en el conjunto analizado para Gasolina 95:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519€/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.519€/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.519€/L

La diferencia máxima entre el mínimo y el máximo en 95 es de 0,020€/L (de 1,499€ a 1,519€), un margen que, aunque parezca pequeño, se nota cuando haces un repostaje completo.

Consejos

Compensa la ruta: antes de desviarte, calcula el ahorro por litro frente al coste de trayecto (tiempo, distancia y consumo).

antes de desviarte, calcula el ahorro por litro frente al coste de trayecto (tiempo, distancia y consumo). Hazlo por necesidad: si solo vas a reponer poco, prioriza comodidad; si vas a llenar depósito, busca el mínimo.

si solo vas a reponer poco, prioriza comodidad; si vas a llenar depósito, busca el mínimo. Revisa el tipo de carburante: los precios cambian entre 95, 98 y diésel. No asumas que el “más barato” aplica a todo.

los precios cambian entre 95, 98 y diésel. No asumas que el “más barato” aplica a todo. Consulta la fuente: estos datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y corresponden a la jornada de miércoles 27 de mayo de 2026.

Si quieres, dime con qué carburante sueles repostar (95, 98 o diésel) y desde qué zona de Ceuta partes, y te ayudo a escoger la opción más conveniente.