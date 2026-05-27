El precio de la luz para el jueves 28 de mayo de 2026 mantiene un promedio de 0,1449 €/kWh, pero la jornada deja una lectura clara: hay ventanas muy baratas y, en contraste, una hora cara que conviene evitar.

Según los datos disponibles para hoy, la hora más barata se concentra entre 14-15 h con 0,0407 €/kWh. En el otro extremo, el pico máximo aparece en 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,3115 €/kWh. Con el semáforo AMARILLO, el objetivo es simple: mover el consumo hacia las franjas económicas.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz de hoy

Si quieres ajustar tu día sin complicarte, estas son las referencias a seguir:

Hora más barata: 14-15 h con 0,0407 €/kWh .

con . Hora más cara (ojo): 21-22 h con 0,3115 €/kWh .

con . Franja más económica: 14-16 h alrededor de 0,05 €/kWh.

¿Qué hacer con esto en casa? Programar lavadora, lavavajillas o poner cargas durante las horas del mediodía suele encajar mejor con los precios más bajos. Y si necesitas electricidad por la tarde, intenta evitar concentrar consumos potentes justo en el tramo de 21-22 h.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada: los primeros tramos arrancan en valores en torno a la franja media de la jornada, con precios relativamente contenidos durante la noche avanzada, aunque sin que sea el momento más barato del día.

Mañana: en las horas centrales de la mañana el precio se mueve con cierta irregularidad. Aun así, no es la parte del día más favorable: hay tramos con valores más bajos, pero todavía queda lejos de la ventana de máxima ventaja que llega al mediodía.

Tarde: es el punto fuerte. A partir de 14:00 el precio cae con claridad y se sostiene en niveles muy competitivos, con el mejor arranque de la jornada entre 14-15 h. Es el momento ideal para trasladar consumos que puedas programar.

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Noche: se produce el giro. Tras el tramo de tarde, el precio empieza a subir y alcanza su pico máximo en 21-22 h. Por eso, si puedes elegir, conviene dejar para horas anteriores a la noche los consumos más exigentes (horno o equipos de alto consumo) y retrasarlos fuera de ese tramo caro.

Precio de la luz por horas este jueves 28/05/2026

Así quedan las franjas horarias disponibles para hoy (€/kWh):