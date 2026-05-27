El precio de la luz para el jueves 28 de mayo de 2026 mantiene un promedio de 0,1449 €/kWh, pero la jornada deja una lectura clara: hay ventanas muy baratas y, en contraste, una hora cara que conviene evitar.
Según los datos disponibles para hoy, la hora más barata se concentra entre 14-15 h con 0,0407 €/kWh. En el otro extremo, el pico máximo aparece en 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,3115 €/kWh. Con el semáforo AMARILLO, el objetivo es simple: mover el consumo hacia las franjas económicas.
Horas clave para ahorrar en el precio de la luz de hoy
Si quieres ajustar tu día sin complicarte, estas son las referencias a seguir:
- Hora más barata: 14-15 h con 0,0407 €/kWh.
- Hora más cara (ojo): 21-22 h con 0,3115 €/kWh.
- Franja más económica: 14-16 h alrededor de 0,05 €/kWh.
¿Qué hacer con esto en casa? Programar lavadora, lavavajillas o poner cargas durante las horas del mediodía suele encajar mejor con los precios más bajos. Y si necesitas electricidad por la tarde, intenta evitar concentrar consumos potentes justo en el tramo de 21-22 h.
Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche
Madrugada: los primeros tramos arrancan en valores en torno a la franja media de la jornada, con precios relativamente contenidos durante la noche avanzada, aunque sin que sea el momento más barato del día.
Mañana: en las horas centrales de la mañana el precio se mueve con cierta irregularidad. Aun así, no es la parte del día más favorable: hay tramos con valores más bajos, pero todavía queda lejos de la ventana de máxima ventaja que llega al mediodía.
Tarde: es el punto fuerte. A partir de 14:00 el precio cae con claridad y se sostiene en niveles muy competitivos, con el mejor arranque de la jornada entre 14-15 h. Es el momento ideal para trasladar consumos que puedas programar.
Noche: se produce el giro. Tras el tramo de tarde, el precio empieza a subir y alcanza su pico máximo en 21-22 h. Por eso, si puedes elegir, conviene dejar para horas anteriores a la noche los consumos más exigentes (horno o equipos de alto consumo) y retrasarlos fuera de ese tramo caro.
Precio de la luz por horas este jueves 28/05/2026
Así quedan las franjas horarias disponibles para hoy (€/kWh):
- 00:00 – 01:00: 0.1335 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.131 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1272 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1274 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1291 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1433 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.1739 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.171 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.1658 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.0997 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1296 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1114 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1097 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1094 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0407 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0447 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0509 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.0639 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1674 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.2165 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2774 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.3115 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.2318 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.2114 €/kWh