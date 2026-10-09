El Faro de Ceuta. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha emitido este viernes, 9 de octubre, un bando municipal con motivo de la confirmada visita oficial de los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, fijada para el próximo martes 13 de octubre.

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A través del documento oficial, la máxima autoridad institucional de la ciudad insta a los vecinos a acudir masivamente a rendir homenaje a los Monarcas en una jornada que, según remarca, quedará grabada «con letras de oro» en la historia ceutí.

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Una cita histórica y de compromiso con la Corona

En la proclama, Vivas enfatiza que la presencia de los Reyes supone «uno de los momentos más felices y trascendentes» para la población, sirviendo como marco para renovar el compromiso de la ciudad con España y sus instituciones.

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Asimismo, el bando apela a la identidad histórica de los habitantes de la Ciudad Autónoma, recordando que a lo largo de los siglos han demostrado ser «españoles de excepción». Por ello, anima a responder a la visita haciendo gala de la hospitalidad y la gentileza habituales para mostrar el afecto y la adhesión de Ceuta hacia la Corona.

Cercanía con las inquietudes del pueblo ceutí

El texto institucional resalta que SS.MM. los Reyes convivirán con los ciudadanos compartiendo de forma directa sus «inquietudes, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones», un gesto que el ejecutivo local considera digno del más sincero agradecimiento por parte de todos los ceutíes.

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El bando concluye con una solemne consigna dirigida a la población: «¡Ceutíes! Acudid todos, el próximo martes, a rendir vuestro homenaje de adhesión, respeto y cariño a SS.MM. los Reyes de España», remarcando que al honrar a los Monarcas, los ciudadanos honrarán también a su propia ciudad y a la Nación.