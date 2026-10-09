CEUTA. La sociedad municipal Obimace ha iniciado un dispositivo especial de mantenimiento y embellecimiento urbano con motivo de la visita oficial que los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia, realizarán a Ceuta el próximo martes 13 de octubre. Los operarios trabajan a contrarreloj en el repintado de la señalización vial y en la mejora de los accesos de la zona sur de la ciudad, abarcando viales principales como la avenida Doctor Abdelkrim, la barriada de Miramar, el Puente del Quemadero y el entorno de la Mezquita de Sidi Embarek.

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Las labores operativas se mantendrán durante los próximos días para garantizar el perfecto estado de las infraestructuras de la ciudad ante un acontecimiento calificado de histórico, al tratarse del primer viaje oficial de los Monarcas a la ciudad autónoma. La visita real se produce en un momento de especial relevancia tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio, generando una gran expectación entre los ciudadanos. Tras su paso por Ceuta el martes, Don Felipe y Doña Letizia completarán su agenda oficial desplazándose a Melilla el miércoles 14 de octubre.

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