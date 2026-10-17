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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, acompañado por miembros del Equipo de Gobierno, ha llevado a cabo una visita a los vecinos de Bermudo Soriano.

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Este encuentro se realizó en un contexto de dificultades, donde se destacó la importancia del apoyo y la cercanía entre el Gobierno y los ciudadanos.

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Los presentes pudieron dialogar y compartir inquietudes, reafirmando los lazos de comunicación y colaboración entre ambas partes.