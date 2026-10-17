Este sábado, ocho comunidades autónomas de España estarán en alerta debido a las lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Cataluña y la Región de Murcia se encuentran en nivel naranja, mientras que Galicia tiene un aviso por viento.
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En particular, se han emitido avisos naranja por lluvias en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, y en Barcelona. Además, se han registrado avisos amarillos por lluvias y tormentas en varias provincias de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
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Previsión meteorológica para el fin de semana
La Aemet ha informado que se espera un cambio de tiempo en la Península y Baleares, con una creciente inestabilidad debido a una vaguada en altura y el paso de un frente frío. Se prevén cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias que comenzarán en el norte y se extenderán hacia el sur, afectando a la meseta norte, montañas aledañas, la mitad sur peninsular y las regiones mediterráneas.
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Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas y granizo, siendo fuertes en algunas áreas de Andalucía, el sureste peninsular y Cataluña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos con posibles lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, mientras que la calima disminuirá.
Descenso de temperaturas y vientos fuertes
En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso generalizado de las máximas, notable en el interior de la mitad norte peninsular. Las mínimas también bajarán en la mitad norte y en Canarias, con pocos cambios en el resto del país.
El viento moderado del nordeste soplará en la meseta Norte, Cantábrico y Galicia, con intervalos fuertes en los litorales de Asturias y Galicia. Se esperan rachas muy fuertes en Galicia, así como viento moderado con alguna racha fuerte en el Ebro, Canarias y Baleares.