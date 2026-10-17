La estación de Metro de Madrid en Sol permanece cerrada “hasta nueva orden” desde este viernes para acometer “trabajos de limpieza urgentes”, según ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aludiendo a condiciones de insalubridad generadas por la acampada por la vivienda que lleva ya más de veinte noches instalada en la Puerta del Sol. Entre los motivos señalados figuran la acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos de ventilación y accesos, lo que habría disparado niveles altos de amoníaco, y la imposibilidad de acceso de medios especializados. ([europapress.es])

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Reacción del Gobierno central y demanda de explicaciones claras

La Delegación del Gobierno en Madrid ha solicitado a la Comunidad que precise “qué riesgos concretos afectan a sus instalaciones” y por qué no pueden realizarse limpiezas y desinfecciones compatibles con la apertura total o parcial del servicio. Según fuentes oficiales, decisiones como el cierre de una estación con impacto profundo en la ciudadanía deberían sustentarse en criterios técnicos y no en razones políticas. ([europapress.es])

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Postura de los sindicatos y cifras de exposición

La presidenta regional ha afirmado que la clausura responde a peticiones de la prevención de riesgos laborales y sindicatos. No obstante, los representantes de CCOO, UGT y Solidaridad Obrera han negado saber de dichos informes o haber reclamado el cierre de Sol. ([es.euronews.com])

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En sus comunicaciones, la Comunidad ha argumentado que las mediciones ambientales detectaron concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral, cifra que justificaría la intervención urgente y el desalojo de la acampada para liberar el acceso a pozos y rejillas exteriores necesarios para la limpieza. ([cadenaser.com])

Antecedentes normativos y judiciales sobre la acampada

Esta protesta comenzó tras un desahucio que culminó con la muerte de la afectada dos semanas después, lo que dio origen a una movilización que ha reunido a cientos de personas acampadas. La Comunidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando medidas cautelares para obligar al desalojo de la Puerta del Sol, pero el tribunal ha rechazado hasta ahora dichas solicitudes al no estimar acreditada inactividad administrativa por parte de la Delegación. ([efe.com])

En cuanto al marco legal, manifestaciones en espacios públicos están protegidas por la Constitución, pero una acampada permanente puede entrar en conflicto con ordenanzas municipales sobre uso del espacio público, seguridad y sanidad. La obligación de mantener el servicio de Metro corresponde a criterios técnicos de transporte público, mientras que la Delegación del Gobierno es competente en materia de orden público, vigilancia y ejecución de desalojos legales. ([as.com])

Impactos prácticos y próximos pasos

El cierre de Sol afecta las líneas 1, 2 y 3 del Metro; mientras tanto, Renfe mantiene operativa la estación de Cercanías Sol, al no detectar incidencias de salubridad. ([europapress.es])

La Comunidad ha enviado una carta al delegado del Gobierno instando a que ejerza sus competencias y ordene el desalojo de la acampada para permitir las labores de limpieza urgentes. La Delegación ha respondido que sin datos precisos y verificables no puede avalar un cierre que implica suspensión del servicio de transporte público clave, y pide estudios técnicos detallados que justifiquen la medida. ([europapress.es])