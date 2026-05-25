El portal Empléate publica una treintena de vacantes que priorizan los contratos a jornada completa, el Salario Mínimo Interprofesional y perfiles que van desde el servicio doméstico hasta oficios técnicos especializados.

El mercado laboral de Ceuta encara la segunda quincena de mayo con nuevas oportunidades de inserción y movilidad profesional. El portal de empleo Empléate, dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mantiene activas un total de 20 ofertas de trabajo que abarcan un amplio abanico de sectores, desde los oficios más tradicionales y artesanales hasta los servicios técnicos y especializados en el hogar.

La tónica general de esta última hornada de vacantes destaca por la estabilidad, ofreciendo mayoritariamente contratos a jornada completa y retribuciones vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con horquillas que en los puestos técnicos alcanzan hasta los 20.000 euros anuales.

El servicio doméstico lidera la demanda

El sector del cuidado y los servicios del hogar se consolida este mes como el principal motor de contratación en el portal público. En total, se registran 9 vacantes para este perfil, divididas de la siguiente manera:

7 ofertas para empleadas de hogar a jornada completa.

para empleadas de hogar a jornada completa. 2 ofertas específicas para personal en régimen de interna.

Radiografía de las vacantes por sectores

El resto de la demanda laboral de la ciudad autónoma se atomiza en puestos de carácter técnico, industrial y de artesanía, dirigidos a profesionales con experiencia demostrable.

1. Construcción, madera y oficios tradicionales

El trabajo artesanal y especializado de la madera y la piedra cobra un protagonismo inusual en este balance de mayo:

3 ofertas para ebanistas y carpinteros ebanistas con nivel profesional mínimo.

para ebanistas y carpinteros ebanistas con nivel profesional mínimo. 2 ofertas para tallistas labrantes a mano de piedra y/o mármol (enfocados en elementos decorativos y constructivos), con sueldos atractivos de entre 18.000 y 20.000 euros anuales .

para tallistas labrantes a mano de piedra y/o mármol (enfocados en elementos decorativos y constructivos), con sueldos atractivos de entre . 2 ofertas para instaladores de calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS), con una retribución estimada de 18.000 euros al año.

2. Automoción y mantenimiento

Para el sector del metal y los talleres, se buscan perfiles cualificados. En el caso específico del puesto de mecánico ajustador de automóvil (oficial de primera con un mínimo de tres meses de experiencia) y el de chapista-pintor de vehículos (1 oferta), las autoridades han facilitado una vía directa de contacto a través del correo electrónico: ceuta.reciclaje@gmail.com .

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3. Alimentación y hostelería

El sector alimentario local también busca reforzarse con dos puestos clave que exigen experiencia previa de varios meses y ofrecen salarios en torno a los 18.000 euros anuales:

1 oferta para oficial de panadero.

para oficial de panadero. 1 oferta para pastelero.