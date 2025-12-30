Recientemente, el PSOE ha presentado un informe forense elaborado por dos renombrados catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, que examina los pagos en efectivo realizados por la formación política. El informe concluye que no existen indicios de financiación ilegal dentro del partido, ya que no se han encontrado fondos no declarados o no trazados.

A pesar de la ausencia de irregularidades graves, el análisis ha revelado algunos gastos que han sido calificados como «llamativos». Estos gastos corresponden a actividades gestionadas por la Secretaría de Organización durante la dirección de José Luis Ábalos, quien estuvo en el cargo hasta 2020.

Entre los gastos mencionados en el informe, un caso notable es una comida celebrada el Día de Navidad de 2019 en Valencia para nueve comensales. También se ha resaltado el uso de restaurantes como La Chalana, donde se documentan gastos significativos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la lógica detrás de ciertos desembolsos.

Con un total de 126.858 euros destinados por la Secretaría de Organización, el informe revela que entre un 4% y un 25% de estos gastos fueron considerados excesivos en comparación con el promedio normal en este tipo de situaciones.

Los catedráticos Félix Alberto Vega Borruego y César Martínez Sánchez, encargados de elaborar este informe, han sustanciado su análisis principalmente en los apuntes de caja del PSOE, además de liquidaciones de gastos y comprobantes documentales. Este trabajo ha sido enviado a la Audiencia Nacional, donde se está llevando a cabo una investigación judicial relacionada con los pagos en efectivo del partido.

El informe destaca que entre 2017 y 2024 el PSOE ha destinado un total de 940.388 euros a su caja, con registros detallados y atribuibles a las diversas áreas orgánicas pertinentes. Aunque se ha confirmado la legalidad de estas transferencias, el partido ha encargado un análisis más profundo para asegurarse de que no se hayan producido abusos en la utilización de estos fondos.

El sistema de caja del PSOE, según el informe, es «coherente, cerrado y verificable». Todas las entradas de efectivo provienen de fuentes bancarias o ajustes de anticipos y cada gasto está debidamente documentado. Sin embargo, se ha identificado la necesidad de mayores controles en el manejo de ciertos gastos, especialmente aquellos que superan los 2.000 euros.

A pesar de que el informe descarta la financiación ilegal, el PSOE tiene la tarea de verificar la autenticidad de todos los comprobantes de gasto y determinar si ha habido algún tipo de fraude a través de la presentación de gastos que no correspondan a la actividad política oficial. Este proceso es crucial para mantener la credibilidad y la confianza dentro y fuera del partido.