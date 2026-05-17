Domingo 17 de mayo de 2026. La jornada arranca con una atmósfera marcada por la presencia de nubes y, en distintas áreas, la posibilidad de lluvia, según los datos municipales de AEMET recopilados por capital. En líneas generales, el termómetro se mueve en rangos suaves, pero el cielo será el protagonista: intervalos nubosos en el centro y el litoral mediterráneo, mientras que en el norte y parte del archipiélago canario las nubes se mostrarán más persistentes.

A continuación, repasamos el pronóstico por zonas con las temperaturas máximas y mínimas, el estado del cielo, el viento y la probabilidad de lluvia en las principales capitales de referencia.

Norte peninsular

En el norte peninsular, Bilbao registrará una máxima de 18°C y una mínima de 8°C. La predicción para la capital vasca es de muy nuboso con lluvia, con viento NO 5 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que la inestabilidad será prácticamente constante.

La tónica en esta zona se completa con Coruña (A) con máxima 17°C y mínima 13°C, también bajo muy nuboso con lluvia escasa y viento NO 15 km/h. En este caso, la probabilidad de lluvia vuelve a ser de 100%, aunque el volumen de precipitación se espera más moderado.

Centro peninsular

En el centro, Madrid tendrá una máxima de 23°C y una mínima de 11°C. El cielo se describe como intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento SO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 75%, señal de que, aunque no se esperan grandes cantidades, el ambiente puede favorecer alguna precipitación puntual.

Por su parte, Zaragoza se moverá entre máxima 24°C y mínima 9°C. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa y viento C 0 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en 70%, con un pronóstico que combina nubes con opción de alguna lluvia ligera.

Sur peninsular

En el sur, Ceuta presenta una jornada relativamente tranquila: máxima 24°C y mínima 16°C, con poco nuboso y viento O 20 km/h. La probabilidad de lluvia es solo del 5%, por lo que, de acuerdo con AEMET, la lluvia queda prácticamente descartada.

En Sevilla, el termómetro sube más, con máxima 28°C y mínima 14°C. El cielo vendrá marcado por nubes altas y viento SO 20 km/h. La probabilidad de lluvia figura en 0%, una cifra que confirma condiciones estables para la capital andaluza.

Mediterráneo

En el ámbito mediterráneo, Barcelona registrará máxima 21°C y mínima 14°C. El pronóstico indica intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento E 15 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 80%, por lo que conviene contar con el riesgo de chubascos breves.

En València (otras), la máxima será de 23°C y la mínima de 12°C. También se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa y viento E 10 km/h. En este caso, la probabilidad de lluvia es de 100%, lo que apunta a un cielo más inquieto, aunque sin datos de precipitaciones intensas.

Islas Baleares

En las islas, Palma tendrá máxima 23°C y mínima 9°C. La predicción habla de intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 65%, un porcentaje que sugiere posibles periodos de inestabilidad, pero sin indicar una lluvia generalizada.

El patrón descrito por AEMET para Palma encaja con un domingo de nubes variables, donde la necesidad de paraguas podría depender del momento del día.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se esperan máximas de 22°C y mínimas de 18°C. El cielo será muy nuboso con lluvia, con viento N 30 km/h. Además, la probabilidad de lluvia figura en 100%, de modo que la jornada podría venir acompañada de precipitaciones frecuentes.

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Con estos valores, la combinación entre nubosidad persistente, viento del norte y probabilidad máxima coloca a Canarias orientales como una de las zonas con mayor riesgo de lluvia durante el día, según las referencias AEMET aportadas.

Recomendaciones

Si vas a moverte por el norte peninsular o por València y Las Palmas , lleva paraguas o impermeable : la probabilidad de lluvia llega al 100% en varias capitales.

o por y , lleva : la probabilidad de lluvia llega al en varias capitales. En el centro y en el mediterráneo (Madrid, Zaragoza, Barcelona), asume un escenario de lluvia escasa : puede haber chubascos puntuales.

y en el (Madrid, Zaragoza, Barcelona), asume un escenario de : puede haber chubascos puntuales. En Sevilla y Ceuta, con 0% y 5% de lluvia respectivamente, la jornada parece más estable; aun así, el viento del oeste y suroeste puede notarse.

En conjunto, el domingo 17 de mayo de 2026 se presenta como un día de cielos cambiantes: lluvias más probables en el norte, mayor inestabilidad en áreas concretas del litoral mediterráneo y canario, y condiciones más favorables en el sur con cielos menos cargados de nubes. Para el detalle local, AEMET recomienda consultar la información municipal y los avisos vigentes.