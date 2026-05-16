Los cadáveres de la mujer, de 51 años, y de su hijo, de 24, han sido hallados en las dependencias policiales junto al del presunto agresor, un agente de 55 años que posteriormente se ha suicidado.

El Ayuntamiento de Dolores decreta tres días de luto oficial y suspende todos los actos festivos tras el trágico suceso.

VALENCIA. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se encuentra investigando como un presunto caso de violencia machista el trágico suceso registrado a media mañana de este sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante). En el interior de las instalaciones policiales se han localizado los cuerpos sin vida de una mujer, de su hijo de 24 años y del marido de la primera y padre del joven, quien ejercía como agente en dicho puesto.

El hallazgo de los tres cadáveres se produjo en torno a las 10:30 horas de este sábado por parte de otro miembro del cuerpo que se encontraba en el lugar. Según han informado fuentes próximas al caso, la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores apunta a que el guardia civil, de 55 años, habría asesinado presuntamente a su esposa, de 51 años, y al hijo de ambos antes de proceder a quitarse la vida. Las mismas fuentes han precisado que sobre el presunto agresor no constaban antecedentes previos por violencia de género en el sistema de protección.

Escenario del crimen

Los detalles preliminares de la inspección ocular realizada en la escena del crimen revelan que los cuerpos se encontraban distribuidos en diferentes estancias de la vivienda oficial del acuartelamiento. El cadáver de la mujer fue descubierto en una de las habitaciones de la residencia, mientras que el del joven de 24 años se hallaba en un dormitorio contiguo.

Por su parte, el cuerpo sin vida del agente de la Guardia Civil fue localizado en un pasillo alejado de los dormitorios. Presentaba un impacto de bala en la cabeza y junto a él se hallaba una pistola, arma con la que presuntamente se perpetraron los homicidios y el posterior suicidio.

Conmoción en el municipio y luto oficial

El impacto de la noticia ha provocado una profunda consternación en la localidad alicantina de Dolores. Ante la gravedad de los hechos, el consistorio ha convocado un pleno municipal extraordinario por la tarde, seguido de la celebración de un minuto de silencio a las 20:00 horas a las puertas del ayuntamiento como muestra de repulsa y solidaridad con los familiares de las víctimas.

Asimismo, las autoridades locales han decretado de forma oficial tres días de luto en todo el término municipal y la suspensión inmediata de todas las actividades lúdicas y festivas que se encontraban programadas para el fin de semana, en señal de respeto ante lo que han calificado como «terribles hechos ocurridos hoy».