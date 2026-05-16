El buque ‘Ambition’, que viaja con 1.750 personas a bordo, atracó de forma anticipada tras suspender su escala en Ferrol. Sanidad Exterior mantiene a 21 pasajeros aislados y lanza un mensaje de tranquilidad.

El crucero ‘Ambition’, afectado por un brote de gastroenteritis por norovirus, ha atracado este sábado en el Muelle de Trasatlánticos del puerto de A Coruña antes de la hora prevista. Tras una exhaustiva inspección que se prolongó durante una hora, un equipo de Sanidad Exterior ha autorizado el desembarco del pasaje al comprobar que la situación se encuentra bajo control y monitorizada.

A bordo del gigante del mar, de 216 metros de eslora, viajan un total de 1.750 personas entre tripulación y pasajeros. Según el último balance ofrecido por la Delegación del Gobierno en Galicia, actualmente permanecen activos 21 casos, y las personas afectadas se encuentran totalmente aisladas en sus camarotes cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos.

Una escala alterada por la alerta sanitaria

El ‘Ambition’, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), venía completando una ruta con paradas en Belfast, Liverpool y Brest. Sin embargo, las alarmas saltaron durante su estancia en Burdeos, donde se ratificó el fallecimiento de un varón británico de unos 90 años que padecía gastroenteritis, coincidiendo con la aparición de cuadros de vómitos y diarrea en cerca de medio centenar de personas.

Debido a esta situación, la escala que el buque tenía prevista para el día de hoy en Ferrol fue cancelada, modificando el rumbo directamente hacia A Coruña.

Coordinación institucional y calma en el puerto

La entrada al puerto coruñés se preparó minuciosamente la tarde anterior en una reunión de coordinación de urgencia en la que participaron:

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de A Coruña.

La Xunta de Galicia y Capitanía Marítima.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La consignataria del buque y la Terminal de Cruceros.

A pesar de la expectación inicial, el atraque se desarrolló en un ambiente de absoluta normalidad y sin apenas presencia de curiosos o medios en la zona, mientras que desde las cubiertas se podía ver a parte del pasaje paseando con tranquilidad.

Comunicado oficial: La Delegación del Gobierno y el resto de las administraciones implicadas han emitido un mensaje de calma a la población, subrayando que «la situación está perfectamente monitorizada» y que se están aplicando de forma rigurosa todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de los turistas como del personal portuario y los ciudadanos.

Próximos destinos: Gijón y Bilbao

Está previsto que el ‘Ambition’ abandone el puerto de A Coruña a las 20:00 horas de este sábado para reanudar su travesía. Su próximo destino será Gijón, donde atracará el domingo, para posteriormente continuar su ruta hacia Bilbao.

El norovirus, causante de este brote, es el principal responsable de la gastroenteritis aguda. Se trata de un patógeno altamente contagioso, con un periodo de incubación muy corto, que suele provocar brotes explosivos en espacios cerrados como los barcos, caracterizado por vómitos, diarreas y malestar general.