La Policía Nacional ha detenido a los dos progenitores en Palma tras constatar que los menores sufrían agresiones físicas continuadas, incluso con el uso de objetos como correas.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre y una mujer en Palma de Mallorca acusados de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La alarma saltó después de que una de las víctimas, la hija mayor de la pareja, lograra alertar de las agresiones físicas y verbales reiteradas que sufrían tanto ella como su hermano menor en el entorno doméstico.

Una llamada de auxilio desde el hospital

La investigación, que ha culminado esta semana con el arresto de los padres, se inició a finales del pasado mes de abril. El detonante fue el aviso de un centro hospitalario de la ciudad a la Policía Nacional. Tras atender a la menor, el personal sanitario activó de inmediato el protocolo por posibles episodios de violencia familiar.

Los facultativos que examinaron a la niña hallaron lesiones corporales que resultaron ser totalmente compatibles con golpes propinados con objetos, específicamente correas.

Un entorno de violencia continuada

Agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) se hicieron cargo de las pesquisas y tomaron declaración a la menor. En su relato, la niña describió un ambiente de extrema violencia física y verbal en el domicilio.

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Además de las agresiones directas hacia ella y su hermano pequeño, la menor manifestó a las autoridades que eran testigos habituales de la violencia cruzada en el hogar, detallando que presenciaba de forma frecuente cómo la madre agredía a su pareja delante del hijo menor.