En los diez municipios más pequeños de la comunidad, el bipartidismo resiste gracias a la cercanía. Los alcaldes coinciden: la participación sube cuando se vota a «la persona», aunque el «efecto Juanma Moreno» rompió tendencias históricas en 2022.

GRANADA – A pocos días de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, la atención política se centra en las grandes capitales, pero el destino de Andalucía también se decide en salones de plenos donde apenas caben tres concejales. En los municipios más pequeños de la región —aquellos que no alcanzan los 200 vecinos— el voto es un ejercicio de familiaridad extrema, aunque no siempre previsible.

El «voto dual»: Ideología vs. Vecindad

El análisis de las últimas cuatro citas autonómicas en localidades como Benitagla (53 habitantes), Cumbres de Enmedio (54) o Juviles (134) revela una sociología electoral particular. Los alcaldes de estos núcleos coinciden en un diagnóstico: en las municipales se vota a la persona; en las andaluzas, al partido.

Esta distinción permite fenómenos curiosos:

Juviles (Granada): La alcaldesa, Lourdes Molina (PP), lleva 23 años gobernando casi sin oposición. Sin embargo, sus vecinos han votado tradicionalmente al PSOE en las autonómicas, una tendencia que solo se rompió en 2022 con la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

La alcaldesa, Lourdes Molina (PP), lleva 23 años gobernando casi sin oposición. Sin embargo, sus vecinos han votado tradicionalmente al PSOE en las autonómicas, una tendencia que solo se rompió en 2022 con la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Castro de Filabres (Almería): Aquí, la participación en las municipales supera siempre a las andaluzas. «Nos conocemos tanto que no se vota por ideales, sino por convivencia», explica su alcaldesa, Noemí Cruz (PSOE).

El giro de 2022 y la resistencia del bipartidismo

Aunque el mapa de estos pequeños municipios ha sido históricamente estable, las elecciones de 2022 marcaron un hito. Pueblos con décadas de hegemonía socialista en el ayuntamiento, como Cumbres de Enmedio (Huelva) —donde la familia Páez ha gobernado durante 43 años—, vieron cómo la papeleta del PP se imponía en la urna autonómica por primera vez.

En la provincia de Almería, que concentra la mayor parte de estos micromunicipios, el dominio es mayoritariamente «popular» en Alcudia de Monteagud, Beires y Benitagla, mientras que el PSOE mantiene sus feudos en Castro de Filabres y Alsodux.

Las anécdotas del censo: entre ausentes y fallecidos

La gestión del voto en estos pueblos se enfrenta a retos logísticos y demográficos únicos:

Votantes «de fin de semana»: Muchos censados viven en las capitales y solo acuden al pueblo a votar. «A veces miro alrededor en una fiesta y veo que ninguno de los presentes vota aquí, y los que votan no están hoy en el pueblo», bromea la regidora de Castro de Filabres. El 100% que no pudo ser: En Cumbres de Enmedio recuerdan una jornada en la que votó todo el pueblo excepto una persona que acababa de fallecer. Pese a saber que nadie más acudiría, no pudieron cerrar la mesa antes de la hora legal porque el difunto seguía figurando oficialmente en el censo.

Lista de los municipios más pequeños de Andalucía:

Municipio Provincia Habitantes Benitagla Almería 53 Cumbres de Enmedio Huelva 54 Castro de Filabres Almería 115 Alsodux Almería 129 Alcudia de Monteagud Almería 133 Juviles Granada 134 Lobras Granada 135 Beires Almería 138 Salares Málaga 175

El próximo 17 de mayo, estos pequeños reductos volverán a ser el primer termómetro del recuento, recordándonos que, en política, la distancia más corta entre el ciudadano y la urna sigue pasando por conocer el nombre de quien gestiona el ayuntamiento.