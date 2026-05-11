El puerto de Barcelona y los servicios de emergencia de la Generalitat han culminado con éxito la fase más crítica de la operación de evacuación de los pasajeros del crucero internacional afectado por un brote de hantavirus. El vídeo, que muestra el despliegue de las unidades de aislamiento de alto nivel y el traslado de los pacientes más graves, se ha convertido en el testimonio visual de una jornada de máxima tensión sanitaria en España.

Un despliegue sin precedentes

Las imágenes captadas por las cámaras de El Mundo muestran el momento exacto en que los equipos de respuesta rápida, vestidos con trajes de protección biológica (EPI), coordinan el descenso de los pasajeros. Entre los evacuados se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades, cuya situación ha mantenido en vilo a las autoridades sanitarias mundiales durante la última semana.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha querido agradecer públicamente a través de sus redes sociales el «liderazgo y la solidaridad de España» en la gestión de esta crisis. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, la capacidad de respuesta de los hospitales de Barcelona y Alicante ha sido fundamental para evitar la propagación descontrolada del virus en suelo europeo.

Signos de optimismo: primeros negativos en las pruebas PCR

A pesar del alarmismo inicial, la noticia positiva de la jornada llega desde los laboratorios. Las dos mujeres que permanecían aisladas en observación —una en el Hospital Clínic de Barcelona y otra en un centro hospitalario de Alicante— han arrojado resultados negativos en sus últimas pruebas PCR. En el caso de la paciente ingresada en la ciudad condal, se trata ya de su segundo test negativo consecutivo, lo que abre la puerta a su próximo alta médica.

Vigilancia extrema

No obstante, el vídeo también refleja la cautela que impera en el puerto. El protocolo de cuarentena sigue siendo estricto para el resto de la tripulación y los pasajeros que aún permanecen a bordo o en centros de tránsito. Las autoridades han hecho un llamamiento a la calma, asegurando que no existe riesgo de contagio para la población general, ya que el brote está «totalmente perimetrado y bajo control».

Este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos internacionales de sanidad marítima ante virus emergentes, un debate que España liderará en la próxima cumbre de salud de la Unión Europea.