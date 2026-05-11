Respiro a medias para el sistema sanitario español. Las pruebas PCR realizadas a las dos mujeres que permanecían aisladas en Alicante y Barcelona por posible contagio de hantavirus han dado negativo. Pese a las buenas noticias diagnósticas, el Ministerio de Sanidad ha decidido elevar la cautela y modificar sus criterios iniciales, obligando a las pacientes a permanecer en aislamiento estricto.

Alicante: Una tercera prueba y cambio de destino

La paciente de 32 años ingresada en el Hospital Sant Joan de Alicante —que presentó tos en un primer momento tras viajar en el mismo avión que la mujer fallecida en el crucero— ha dado negativo en su segunda prueba consecutiva. Sin embargo, Sanidad ha ordenado a la Consejería valenciana que la mantenga en una habitación con presión negativa.

El nuevo protocolo establece una hoja de ruta estricta:

Se le realizará una tercera PCR en un plazo de 48 horas para descartar cualquier «ventana» de contagio.

en un plazo de 48 horas para descartar cualquier «ventana» de contagio. Si este tercer test vuelve a ser negativo y la paciente sigue asintomática, no recibirá el alta domiciliaria, sino que será trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid para completar allí el periodo de cuarentena preventiva.

para completar allí el periodo de cuarentena preventiva. En caso de que alguna prueba resultara positiva, el plan de emergencia contempla su evacuación inmediata al hospital La Fe de Valencia.

Barcelona: Confinamiento preventivo en el Clínic

En la ciudad condal, la situación de la mujer aislada en el Hospital Clínic es similar. Tras estar en contacto con la víctima holandesa, su primer test PCR ha resultado negativo. El Departamento de Salud de la Generalitat ha confirmado que la paciente se encuentra en buen estado general y sin síntomas.

No obstante, el protocolo de vigilancia no se detendrá. Según explicó el director asistencial del Clínic, Toni Castells, la mujer permanecerá en situación de confinamiento hospitalario y se le repetirá la prueba diagnóstica dentro de una semana para asegurar que no desarrolla la enfermedad durante el periodo de incubación.

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Vigilancia extrema ante la alerta europea

Ambos casos fueron detectados gracias al Sistema Europeo de Alertas, que permitió rastrear a los contactos estrechos de la pasajera holandesa fallecida. Aunque por el momento no hay casos confirmados de hantavirus en suelo español, la decisión del Ministerio de endurecer el aislamiento refleja la preocupación por la letalidad del brote originado en el buque MV Hondius.

Por ahora, las autoridades sanitarias hacen un llamamiento a la calma, subrayando que las medidas actuales son de carácter estrictamente preventivo y que ambas pacientes se encuentran monitorizadas y estables.