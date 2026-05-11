La campaña de las elecciones andaluzas entra en una de sus citas decisivas con la celebración, este lunes 11 de mayo, del segundo debate electoral a cinco entre los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía. El encuentro tendrá lugar a partir de las 21:45 horas en Canal Sur y reunirá a los representantes de las formaciones con presencia parlamentaria.

En el debate participarán Juanma Moreno, candidato del PP-A; María Jesús Montero, del PSOE-A; Manuel Gavira, de Vox; Antonio Maíllo, de Por Andalucía; y José Ignacio García, de Adelante Andalucía. La cita estará moderada por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García, según ha confirmado la Radio Televisión de Andalucía dentro de su plan de cobertura electoral para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

El formato arrancará con un turno inicial de un minuto para cada candidato, conocido como “minuto de plata”, y continuará con tres grandes bloques temáticos. El primero estará dedicado a economía y empleo; el segundo abordará política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; y el tercero se centrará en gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gestión pública.

Cada candidato dispondrá de cinco minutos de intervención en cada bloque, antes de una última ronda final de un minuto para cerrar el debate. El objetivo será confrontar propuestas en la recta final de una campaña marcada por la pugna entre el PP, que aspira a revalidar el Gobierno andaluz, y el resto de fuerzas que buscan condicionar el nuevo Parlamento.

El debate podrá seguirse en directo por Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y la plataforma CanalSur Más. Además, RTVE también emitirá la señal para Andalucía a través de La 1 en desconexión territorial, y para el conjunto de España mediante el Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Antes del debate, Canal Sur ofrecerá un programa especial presentado por Silvia Sanz, que servirá de previa con análisis y contexto electoral. Tras la finalización del cara a cara a cinco, está prevista una mesa de análisis con la participación de varios periodistas y comentaristas políticos para evaluar los principales momentos de la noche.

La celebración del debate llega marcada por la huelga convocada por trabajadores de RTVA, con paros parciales previstos los días 11, 12 y 14 de mayo. Según la información difundida por la cadena autonómica, estas movilizaciones podrían afectar a algunos espacios electorales, aunque la dirección ha mantenido reuniones con el comité de huelga para intentar evitar incidencias en la programación.

Entre las reivindicaciones de los trabajadores figuran la puesta en marcha de un plan de empleo, el refuerzo de los centros territoriales, la cobertura de vacantes, la recuperación de derechos laborales y el impulso de la negociación colectiva. La dirección de RTVA sostiene que ha presentado alternativas por escrito y que parte de las demandas deben analizarse desde el punto de vista jurídico.

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Este segundo debate se celebra después del primer encuentro electoral a cinco emitido por RTVE el pasado 4 de mayo, en el que ya participaron los mismos candidatos. Aquella cita abrió la confrontación directa entre los aspirantes a la Junta, mientras que el debate de Canal Sur llega en la semana definitiva antes de la votación.

Con las urnas fijadas para el domingo 17 de mayo, el debate de este lunes se presenta como una oportunidad clave para movilizar al electorado indeciso y marcar el tramo final de la campaña en Andalucía.