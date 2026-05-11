La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre de 25 años y una mujer de 23 en la zona centro de Málaga, acusados de un presunto delito de abandono de un menor. Los jóvenes intentaron dejar a su hijo, un bebé de apenas cuatro meses de vida, en el domicilio de un vecino con el que, según las investigaciones, no mantenían ninguna relación.

La alerta de un vecino clave

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado. Fue el propio vecino quien, sorprendido ante la petición de la pareja de hacerse cargo del lactante, dio la voz de alarma a las autoridades. Según su testimonio, los detenidos se presentaron en su vivienda con la clara intención de desentenderse del menor, a pesar de ser prácticamente desconocidos para él.

Tras personarse en el lugar, los agentes de la Policía Nacional no solo constataron el intento de abandono, sino que descubrieron las precarias condiciones en las que vivía la familia.

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Infravivienda y desamparo

La investigación, que continúa abierta bajo la supervisión de la Comisaría Provincial de Málaga, ha revelado detalles perturbadores sobre el entorno del menor:

Estado de la vivienda: El domicilio familiar ha sido descrito por fuentes policiales como «deplorable», presentando graves deficiencias de salubridad y habitabilidad.

El domicilio familiar ha sido descrito por fuentes policiales como «deplorable», presentando graves deficiencias de salubridad y habitabilidad. Situación del bebé: El menor se encuentra bajo custodia y protección mientras se determina su destino legal y se evalúa su estado de salud.

Próximos pasos judiciales

Los dos jóvenes permanecen bajo custodia policial y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas. La investigación trata ahora de esclarecer los motivos que llevaron a la pareja a intentar abandonar al lactante y si existían antecedentes de negligencia o intervenciones previas de los servicios sociales en el núcleo familiar.