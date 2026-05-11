En un giro histórico hacia la «corresponsabilidad académica», el Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, ha presentado el borrador del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario. El texto no solo actualiza una normativa que databa de 2010, sino que redefine el equilibrio de poder dentro de las aulas españolas: a partir de ahora, la programación docente de cada curso deberá contar con el visto bueno de los alumnos.

Los alumnos, jueces de la enseñanza

La medida más disruptiva del real decreto establece que los órganos con representación estudiantil deberán aprobar la programación docente. Esto implica que los estudiantes tendrán voz y voto sobre:

Los contenidos de las asignaturas.

Las metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación.

La dotación de recursos y el equipo docente asignado.

Hasta la fecha, estas decisiones recaían exclusivamente en los departamentos o centros. Esta democratización de la gestión académica busca una mayor implicación del alumnado, aunque se prevé que genere una fuerte resistencia entre el profesorado, que ve en la medida una posible injerencia en la libertad de cátedra.

El «paro académico» ya es un derecho legal

Por primera vez en la historia legislativa de España, el borrador reconoce explícitamente el derecho a la huelga estudiantil (denominado «paro académico»). Las universidades estarán obligadas a regular las condiciones para ejercerlo, asegurando que los representantes de los alumnos participen en la redacción de estas normas. Eso sí, el texto subraya que se deberá respetar siempre el derecho de aquellos estudiantes que decidan asistir a clase.

Un estatuto adaptado a la «Generación Vivienda»

El decreto también baja al barro de los problemas sociales que afectan a los jóvenes. Ante la crisis habitacional, el Gobierno introduce directrices específicas sobre el coste de la vida:

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Vivienda y Becas: Las becas deberán tener en cuenta el aumento del precio de los alquileres y residencias. Además, se insta a valorar el coste de la vida específico de la provincia donde se ubique la facultad para ajustar las cuantías. Salud Mental y Desconexión: Se reconoce el derecho a la desconexión digital y se obliga a todas las universidades a implantar protocolos contra el suicidio, el bullying y el acoso sexual o de género en un plazo de seis meses. Realidad Laboral: Con un 30% de alumnos compaginando estudios y trabajo, el estatuto facilita la conciliación y garantiza la cotización de las prácticas a la Seguridad Social.

Radiografía de la universidad actual

El texto justifica estos cambios basándose en la transformación del sistema en la última década. El perfil del estudiante en 2026 es radicalmente distinto al de 2010:

Auge de la privada: Casi el 30% de los alumnos estudian hoy en centros privados, frente al 7% de principios de siglo.

Casi el de los alumnos estudian hoy en centros privados, frente al 7% de principios de siglo. Virtualidad: Más del 27% cursa estudios de forma online, una de las tasas más altas de Europa.

Más del cursa estudios de forma online, una de las tasas más altas de Europa. Perfil femenino: Las mujeres ya representan el 57% del estudiantado.

«Se trata de que el estudiante no sea un mero receptor de conocimientos, sino un agente activo en el diseño de su futuro académico», señalan fuentes del Ministerio.

Con este nuevo marco, el Gobierno se alinea con las demandas de los colectivos estudiantiles, mientras el sector académico se prepara para un debate intenso sobre la viabilidad de compartir la gestión de los contenidos docentes con quienes, precisamente, acuden a las aulas para aprenderlos.