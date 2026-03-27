A sus 36 años, el líder del Partido Nacional Independiente (RSP) jura el cargo tras una victoria aplastante que pone fin al dominio de la vieja guardia. Su ascenso, impulsado por la Generación Z, marca el inicio de una era de reformas técnicas en el país.

Nepal ha vivido este viernes una jornada de simbolismo místico y renovación política sin precedentes. Balendra Shah, conocido popularmente como «Balen», ha jurado su cargo como primer ministro, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia moderna de la nación. Su llegada al poder no es solo un cambio de nombres, sino un terremoto electoral que ha desplazado definitivamente a los partidos tradicionales que han gobernado desde el fin de la monarquía.

Una ceremonia entre lo sagrado y lo moderno

La investidura, presidida por el jefe de Estado Ram Chandra Paudel, combinó la solemnidad institucional con ritos milenarios:

El ritual: La ceremonia comenzó con el shankhanaad (soplido de caracolas) y el cántico de 108 jóvenes sacerdotes védicos pidiendo por la paz y el bienestar del país.

La ceremonia comenzó con el shankhanaad (soplido de caracolas) y el cántico de 108 jóvenes sacerdotes védicos pidiendo por la paz y el bienestar del país. El gesto: Uno de los momentos más comentados fue el abrazo entre Shah y su antecesora, Sushila Karki, simbolizando un traspaso de poderes pacífico y respetuoso.

El fenómeno «Balen»: Del rap a la ingeniería política

La trayectoria de Shah es atípica en el conservador panorama nepalí. Ingeniero de formación y estrella consagrada del rap nacional (Nephop), su salto a la gestión pública comenzó en 2022 cuando, de forma sorpresiva, ganó la alcaldía de Katmandú como independiente.

Su estatus de outsider y su discurso centrado en la eficiencia técnica han movilizado masivamente a la Generación Z y a los votantes jóvenes, hartos de la parálisis política de las décadas anteriores. Su formación, el RSP, ostenta ahora una mayoría absoluta de 182 escaños (de un total de 275), lo que le otorga un cheque en blanco para ejecutar sus reformas estructurales.

Un gabinete de perfiles técnicos

Se espera que en las próximas horas Shah anuncie la composición de su Gobierno. Fuentes del partido aseguran que el nuevo gabinete romperá con el tradicional reparto de cuotas políticas para dar paso a:

Jóvenes reformistas: Líderes surgidos de movimientos civiles.

Líderes surgidos de movimientos civiles. Perfiles técnicos: Profesionales expertos en sus áreas (ingeniería, economía, salud) para despolitizar la administración pública.