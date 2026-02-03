Netflix confirma ‘Relatos del 85’, una serie que recupera la versión más joven del grupo pero que podría frustrar las expectativas sobre la relación entre Once y Max

El universo de Hawkins se expande, aunque esta vez lo hace mirando hacia atrás. Netflix ha confirmado oficialmente el desarrollo de ‘Stranger Things: Relatos del 85’ (Tales From ’85), una precuela de animación que rescatará a los personajes originales en una etapa de relativa inocencia. Sin embargo, este regreso ha encendido las alarmas entre los seguidores de la serie por un motivo recurrente: la gestión de la amistad entre los personajes femeninos, un punto que ya resultó polémico en el cierre de la cuarta temporada.

Un invierno en 1985: terror animado y nuevos rostros

La nueva producción se sitúa cronológicamente tras los eventos de la segunda temporada y antes del inicio de la tercera. Ambientada en el invierno de 1985, la serie adoptará un tono más familiar en su estética animada, aunque manteniendo los elementos de ciencia ficción y terror que convirtieron a la obra de los hermanos Duffer en un fenómeno global.

Junto a Once, volveremos a ver a Hopper, Mike, Dustin, Will, Lucas y Max. No obstante, la gran novedad es la incorporación de un nuevo personaje femenino: Nikki Baxter. Esta adición pretende reescribir parte de la dinámica del grupo, sumándose a los jóvenes para enfrentar nuevas amenazas surgidas del Mundo del Revés.

El problema de la amistad entre Once y Max

El principal escollo narrativo de esta precuela reside en la evolución de la relación entre Once y Max Mayfield. Muchos fans esperaban que este spin-off profundizara en el vínculo que ambas forjaron en la tercera temporada, pero la línea temporal lo hace casi imposible:

• Tensión inicial: Al final de la segunda temporada, Once desconfiaba de Max tras verla interactuar con Mike.

• Cronología obligada: Dado que la serie transcurre antes de la tercera temporada, los guionistas deberán mantener la distancia o la frialdad entre ambas para no romper el canon original, donde no se hicieron amigas íntimas hasta mucho después.

• La decepción de la 4ª temporada: Este vacío emocional recuerda al criticado reencuentro de la última temporada emitida. A pesar de que Once llegó a revivir a Max tras el ataque de Vecna, su interacción previa se limitó a un breve abrazo, dejando de lado el desarrollo de una de las amistades más queridas por la audiencia.

Fecha de estreno y expectativas

Con un estreno previsto en Netflix para este 2026, ‘Relatos del 85’ se enfrenta al reto de generar suspense cuando el espectador ya conoce el destino final de sus protagonistas. El interés residirá, por tanto, en ver cómo Nikki Baxter altera el ecosistema del grupo y si la animación permite explorar los traumas de Once y el aislamiento de Max desde una perspectiva visualmente innovadora.