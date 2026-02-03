La ciudad de Ceuta cuenta hoy con servicio de farmacias de guardia distribuido por zonas para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía tanto durante el día como en horario nocturno.

En la zona Centro, la farmacia que permanece de guardia es Nieto, ofreciendo atención a los usuarios que necesiten adquirir medicamentos o recibir asesoramiento profesional fuera del horario habitual.

Por su parte, en el área de Campo Exterior, la farmacia Puya C.B. es la encargada de cubrir el servicio de guardia durante la jornada diurna, asegurando el acceso a productos farmacéuticos en esta zona de la ciudad.

Además, la farmacia Puya C.B. asume también el turno de noche, garantizando la continuidad del servicio farmacéutico durante la madrugada para atender posibles urgencias.

Este sistema de guardias permite mantener una cobertura sanitaria adecuada en distintos puntos de Ceuta, facilitando a los ciudadanos el acceso a medicamentos y atención profesional en cualquier momento del día.